Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Суперлиги не существует. Все против нее»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о возможности возрождения проекта Суперлиги.

«Суперлиги не существует, — приводит слова Аль-Хелайфи RTE. — Ни первой версии, ни второй. Все против нее — болельщики, медиа, большие и маленькие клубы. Только три клуба («Барселона», «Реал», «Ювентус» — Прим. «СЭ») — за. Самое странное то, что эти клубы с удовольствием принимают участие в сильнейших турнирах УЕФА».

Президента «ПСЖ» считает, что у клубы не смогут возродить Суперлигу.

«Мы работает над развитием нашего потенциала и над тем, чего можем достичь в 2022 году. Одна из целей — повышение ценности турниров УЕФА, что докажет, что эти три клуба неправы, а мы будем становиться все сильнее и сильнее», — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.