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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Суперлиги не существует. Все против нее»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи не верит в возможность возрождения проекта Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о возможности возрождения проекта Суперлиги.

«Суперлиги не существует, — приводит слова Аль-Хелайфи RTE. — Ни первой версии, ни второй. Все против нее — болельщики, медиа, большие и маленькие клубы. Только три клуба («Барселона», «Реал», «Ювентус» — Прим. «СЭ») — за. Самое странное то, что эти клубы с удовольствием принимают участие в сильнейших турнирах УЕФА».

Президента «ПСЖ» считает, что у клубы не смогут возродить Суперлигу.

«Мы работает над развитием нашего потенциала и над тем, чего можем достичь в 2022 году. Одна из целей — повышение ценности турниров УЕФА, что докажет, что эти три клуба неправы, а мы будем становиться все сильнее и сильнее», — сказал он.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.rte.ie/sport/soccer/2022/0329/1289082-super-league-doesnt-exist-insists-psg-president/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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