Президент УЕФА Александер Чеферин вновь высказался о европейской Суперлиге.

«Если эти клубы решат, что УЕФА — монополист, то тоже создадут свой союз и будут играть в своих турнирах. Зачем им тогда оставаться в наших? Они хотят быть и тут, и там, но такого не бывает, это какая-то метафизика. Мне кажется, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» считают Землю плоской«.

По словам президента УЕФА, он больше не скажет ни слова про президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«УЕФА и «Ювентус» — разные организации. Это прошлое. И давайте перестанем называть это Суперлигой. Давайте называть вещи своими именами. Это ужасная лига», — сказал он.

Ранее Аньелли заявил о необходимости создания Суперлиги.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.