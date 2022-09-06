Кроос о создании Суперлиги: «Не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но верю, что это произойдет»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением об идее создания европейской футбольной Суперлиги. По мнению 32-летнего немца, это должно было быть сделано давно.

«Никогда нельзя противоречить своему президенту, — приводит AS слова Крооса из подкаста OMR. — Это должно было быть сделано давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, наверное, не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но я по-прежнему верю, что это произойдет, хотя не могу сказать, когда именно».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.