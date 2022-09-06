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6 сентября, 06:19

Кроос о создании Суперлиги: «Не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но верю, что это произойдет»

Полузащитник «Реала» Кроос поделился мнением об идее создания Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением об идее создания европейской футбольной Суперлиги. По мнению 32-летнего немца, это должно было быть сделано давно.

«Никогда нельзя противоречить своему президенту, — приводит AS слова Крооса из подкаста OMR. — Это должно было быть сделано давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, наверное, не увижу ее, будучи действующим футболистом. Но я по-прежнему верю, что это произойдет, хотя не могу сказать, когда именно».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

Источник: https://as.com/futbol/la-superliga-deberia-estar-en-funcionamiento-hace-mucho-tiempo-n/

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Тони Кроос
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Реал
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