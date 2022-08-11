Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ: «Брексит должен быть и в футболе»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

«Клубы АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы серии А, — приводит Daily Mail слова Галлиани в интервью Tuttosport. — «Монца» получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых 3 мы должны отдать серии B. Только что вышедший в АПЛ клуб получает 160 миллионов евро. Как нам соперничать с «Ноттингем Форест»? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.