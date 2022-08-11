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Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ: «Брексит должен быть и в футболе»

Гендиректор «Монцы» Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

«Клубы АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы серии А, — приводит Daily Mail слова Галлиани в интервью Tuttosport. — «Монца» получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых 3 мы должны отдать серии B. Только что вышедший в АПЛ клуб получает 160 миллионов евро. Как нам соперничать с «Ноттингем Форест»? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11099509/Former-AC-Milan-chief-Adriano-Galliani-backs-European-Super-League-without-English.html
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Монца
Адриано Галлиани
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