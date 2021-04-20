Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

Партнер Миранчука Гозенс: «В мире погибают люди, а 12 «мешков» надумали создать Суперлигу»

06:17
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Мартин Гозенс 19 апреля в интервью Kicker раскритиковал идею создания Суперлиги.

«Основа футбола — это возможность аутсайдера одержать победу над фаворитом. Если появится Суперлига, и туда попадут «Арсенал» и «Тоттенхэм», то футбол просто потеряет смысл. Во всем мире умирают люди из-за нехватки денег, а 12 «мешков» надумали создать Суперлигу. Печально, что все смотрят только в свой карман», — заявил Гозенс.

В ночь с 18 на 19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.

Опрос

проголосовало: 15345
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов