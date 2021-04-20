Партнер Миранчука Гозенс: «В мире погибают люди, а 12 «мешков» надумали создать Суперлигу»

Полузащитник «Аталанты» Мартин Гозенс 19 апреля в интервью Kicker раскритиковал идею создания Суперлиги.

«Основа футбола — это возможность аутсайдера одержать победу над фаворитом. Если появится Суперлига, и туда попадут «Арсенал» и «Тоттенхэм», то футбол просто потеряет смысл. Во всем мире умирают люди из-за нехватки денег, а 12 «мешков» надумали создать Суперлигу. Печально, что все смотрят только в свой карман», — заявил Гозенс.

В ночь с 18 на 19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.