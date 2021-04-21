СМИ узнали причину выхода английских клубов из Суперлиги
11:43
Британское издание The Guardian 21 апреля назвало причину выхода английских клубов из Суперлиги.
По данным источника, английские команды приняли такое решение из-за давления болельщиков и угрозах местных футбольных властей исключить их из розыгрыша АПЛ.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.
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