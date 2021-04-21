СМИ узнали причину выхода английских клубов из Суперлиги

Британское издание The Guardian 21 апреля назвало причину выхода английских клубов из Суперлиги.

По данным источника, английские команды приняли такое решение из-за давления болельщиков и угрозах местных футбольных властей исключить их из розыгрыша АПЛ.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.