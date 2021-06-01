Глава ла лиги – о Суперлиге: «Это давняя мечта Переса. Он хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов»

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о футбольной Суперлиге.

«Реал» и «Барселона» действуют на нервы европейскому футболу. Теперь они говорят о спасении игры. Суперлига – давняя мечта Переса, это не связано с коронавирусом, в чем нас пытаются убедить.

От концепции не отказались. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были массовкой и стояли на коленях», - приводит слова Тебаса As.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

В апреле руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта, из которого вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

31 мая стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.