Глава ла лиги – о Суперлиге: «Это давняя мечта Переса. Он хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов»
Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о футбольной Суперлиге.
«Реал» и «Барселона» действуют на нервы европейскому футболу. Теперь они говорят о спасении игры. Суперлига – давняя мечта Переса, это не связано с коронавирусом, в чем нас пытаются убедить.
От концепции не отказались. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были массовкой и стояли на коленях», - приводит слова Тебаса As.
19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.
В апреле руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта, из которого вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
31 мая стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/06/01/primera/1622555929_183348.html
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