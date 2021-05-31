Вячеслав Колосков: «Борьба будет серьезная, но у УЕФА больше прав, чем у Суперлиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судебную тяжбу между УЕФА и клубами-организаторами Суперлиги.

«Судя по всему, руководители «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», говоря по-русски, закусили удила и пытаются выжать из этой ситуации максимум, — цитирует Колоскова «Газета.Ru» 31 мая. — Думаю, что аргументов у УЕФА все-таки будет больше, потому что, по сути дела, эта Суперлига становится монополистом.

Они сфокусируют все доходы от телевидения и контрактов у себя и будут эти деньги распределять между собой. Тогда как УЕФА распределяет средства в пропорциональном соотношении и по принципу солидарности между не только футбольными клубами, но и между национальными ассоциациями. У меня ощущение, что будет какая-то серьезная борьба, но все-таки у УЕФА больше прав".

Ранее стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции.

25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.