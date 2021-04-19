Футбольные фанаты перепутали киберспортивную организацию ESL с Суперлигой
22:16
Футбольные болельщики перепутали киберспортивную организацию ESL с новым турниром – Суперлигой. Это произошло из-за одинаковых аббревиатур. Официальное название Суперлиги - European Super League, сокращенно ESL.
«Дорогие бумеры, мы не европейская Суперлига. С уважением, ваша команда ESL», - говорится в посте киберспортивной организации в Twitter.
Ранее двенадцать европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир планируют начать в августе 2021 года. Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
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