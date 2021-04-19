Клопп заявил, что его мнение о Суперлиге не изменилось

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о создании Суперлиги. Два года назад он выступал против турнира.

«Мое отношение к Суперлиге не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера. Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном – из газет.

Это тяжело. Люди недовольны, я понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Я и игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это приведет», – приводит слова Клоппа BBC Sport.

В 2019 году в интервью Kicker Клопп сказал следующее: «Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой «Ливерпуль» десять лет кряду будет играть против «Реала», кто это будет смотреть?».

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.