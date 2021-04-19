Принц Уильям выразил обеспокоенность по поводу создания Суперлиги
22:37
Президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям высказал мнение о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.
«Сейчас, больше, чем когда-либо, мы должны защищать все футбольное сообщество - от высшего уровня до низшего - и ценности конкуренции и справедливости в его основе.
Я разделяю обеспокоенность болельщиков по поводу Суперлиги и ущерба, который она может нанести нашей любимой игре», - говорится в посте герцога Кембриджского в Twitter.
В ночь с 18 на 19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.
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