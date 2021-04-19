Принц Уильям выразил обеспокоенность по поводу создания Суперлиги

Президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям высказал мнение о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

«Сейчас, больше, чем когда-либо, мы должны защищать все футбольное сообщество - от высшего уровня до низшего - и ценности конкуренции и справедливости в его основе.

Я разделяю обеспокоенность болельщиков по поводу Суперлиги и ущерба, который она может нанести нашей любимой игре», - говорится в посте герцога Кембриджского в Twitter.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.



I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.