Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Крушение клубного футбола? Я бы так громко не стал говорить, — сказал Лебедев «СЭ». — Видимо, ведущим европейским клубам надоел формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы, поэтому они решили создать нечто более сильное и интересное. Безусловно, Суперлига затмит все соревнования по зрелищности, по посещаемости и по интересу. Потому что в той же Лиги Чемпионов сильные команды встречаются только на стадии плей-офф. А здесь это будет с первого же матча. Конечно, с финансовой точки зрения этот формат очень прибыльный. УЕФА и ФИФА нужно срочно предпринимать какие-то изменения в существующей системе, чтобы не остаться на футбольной обочине».

Лебедев также предположил, что будет с футболом в России после создания Суперлиги.

«Где же место России в новой футбольной системе? Все прекрасно понимают, прямо там, на зрительской трибуне. Нет места нашем клубам в этом турнире. Вряд ли Суперлига будет приглашать сильнейших из всех стран, потому что они опять скатятся в формат Лиги Чемпионов. Как бы не старались наши футбольный клубы, мы вряд ли в обозримое десятилетие попадем в Суперлигу. Будем смотреть по телевизору, а наши футболисты будут учиться играть по приставке в FIFA», — добавил Лебедев.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Артем Бухаев)