Источник: клубы Суперлиги подали иски против ФИФА и УЕФА

12 клубов Суперлиги начнут судебный процесс против ФИФА и УЕФА, если мировые футбольные организации будут мешать проведению турнира, сообщает AP 19 апреля.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которые не только ставят под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной. По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством. Суперлига будет проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Клубы Суперлиги не стремятся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы. Наша цель — конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», — сообщается в совместном письме 12 клубов-фундаторов Суперлиги.

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.

Сообщалось, что Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. Матчи будут проводиться посреди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.