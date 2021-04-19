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Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» значительно выросли после объявления о создании Суперлиги

22:56
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Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» выросли на фоне новостей о создании Суперлиги, сообщает London Evening Standard.

По информации СМИ, акции клубов выросли сегодня на 11 и 18 процентов соответственно. Инвесторы начали скупать акции после новостей о создании нового футбольного турнира – Суперлиги, который обещает принести большой поток новых денежный доходов.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» одни из основателей Суперлиги. Вместе с ними организаторами выступили «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/business/manchester-united-juventus-stock-market-value-leaps-by-a-combined-550-million-on-european-super-league-move-b930550.html

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