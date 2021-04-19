Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» значительно выросли после объявления о создании Суперлиги

Акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» выросли на фоне новостей о создании Суперлиги, сообщает London Evening Standard.

По информации СМИ, акции клубов выросли сегодня на 11 и 18 процентов соответственно. Инвесторы начали скупать акции после новостей о создании нового футбольного турнира – Суперлиги, который обещает принести большой поток новых денежный доходов.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» одни из основателей Суперлиги. Вместе с ними организаторами выступили «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.