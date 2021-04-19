«Севилья» осудила европейские клубы за создание Суперлиги

«Севилья» на официальном сайте выпустила заявление по поводу создания футбольной Суперлиги.

«Руководство «Севильи» хочет публично заявить о полном неприятии турнира, который основан исключительно на экономических соображениях и находится за пределами юрисдикции УЕФА.

Турнир, для участия в котором нужно частное приглашение, противоречит духу спорта и идеалам футбола в том виде, в котором мы их знаем. Отсутствие соревновательности совершенно противоречит нашему понимаю, которое выражается в девизе «Никогда не сдаваться». Мы хотим добиваться результатов только на футбольном поле.

Более того, создание Суперлиги служит только эгоистичным интересам по обогащению клубов-основателей, бюджеты которых и так больше, чем у других команд. Это истощит футбол в целом и команды, не состоящие в Суперлиге. К тому же, этот турнир станет наказанием для большого числа истинных фанатов футбола, которых оставят без сути нашего спорта: они не смогут смотреть матчи своей команды и не увидят, как те добиваются поставленных целей», – говорится в заявлении.

Три испанские команды «Реал», «Барселона» и «Атлетико» входят в число основателей Суперлиги. Вместе с ними турнир организовали «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Милан» и «Интер».