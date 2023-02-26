7 фактов о юноше, спасшем «Реал» в дерби с «Атлетико». Альваро Родригес в будущем заменит Бензема?
Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» стало, пожалуй, главным событием футбольной субботы. Команды показали яркий и динамичный футбол — при 0:0 после спорного удаления нападающего гостей Корреа «Реал» завладел инициативой, но неожиданно пропустил сам. 0:1 дома в большинстве — это была бы очень неприятная история для команды. Но тут на 77-й минуте Карло Анчелотти выпускает вместо защитника Начо 18-летнего нападающего Альваро Родригеса, и тот спустя восемь минут сравнивает счет, замкнув подачу Модрича с углового в эффектном прыжке.
За неделю до этого Родригес дебютировал во взрослом футболе, и сделал это тоже круто — выйдя на поле на 89-й минуте, успел отдать результативную передачу на Родригу в игре с «Осасуной». Теперь — второй выход и дебютный гол, ставший решающим в важнейшем дерби. Может, мы наблюдаем восхождение потенциальной большой звезды? Ниже — несколько фактов из биографии Альваро, которые помогут получше его узнать.
Альваро Родригес — потомственный футболист. Его дед Климако Родригес сыграл 5 матчей за сборную Уругвая, а отец Кукито Родригес выступал за клуб «Жирона», женился на местной девушке и остался в Испании, когда завершил карьеру.
Альваро выступает за молодежную сборную Уругвая, выбрав историческую родину по линии отца. На недавнем молодежном чемпионате Южной Америки дошел до финала, забив пять голов в семи матчах. А также помог Уругваю выйти на чемпионат мира до 20 лет, оформив хет-трик в ворота молодежной команды Боливии и дубль в ворота Венесуэлы.
Но первые шаги в футболе Альваро делал именно в Испании — родился он в городе Паламос, в местной команде которого и начал карьеру. Как и большинство талантливых подростков Каталонии, Родригес был на карандаше у «Барселоны». Но в «Ла Масию» его не взяли — как пишут, из-за несоответствия стилю игры и «клубному ДНК».
С 2015-го по 2020-й Альваро выступал за молодежную команду «Хетафе», ну а в 2020-м подписал контракт с «Реалом» и прошел несколько ступеней молодежек, пока не попал в «Кастилью» к Раулю. Видимо, легендарный нападающий быстро нашел подход к молодому таланту — прогресс был стремительным.
Несмотря на рост 193 сантиметра, Родригес может играть не только центрального нападающего, но и вингера. На этой позиции его нередко использовал Рауль. Возможно, потому в плане результативности в этом сезоне «Кастильи» Альваро был не так эффективен — пять голов в 16 матчах. Но зато при смещениях в центр помогает еще один его козырь — поставленный удар с левой ноги.
Пример для подражания Альваро — соотечественник Федерико Вальверде. Полузащитник помогает молодому Родригесу в бытовых вопросах и дает ценные советы. Ну а сам Альваро мечтает поскорее сыграть за первую сборную страны вместе с Вальверде.
Родригес своими яркими выходами за первую команду заслужил отличную прессу. Издание El Confidencial пишет, что команде нужна новая кровь в атаке, учитывая возраст Бензема и нестабильность Эдена Азара и Мариано Диаса. Плюс «Реалу» не удалось подписать Килиана Мбаппе, что тоже наталкивает на необходимости искать другого форварда. Родригес может стать таковым, если продолжить прибавлять. По крайней мере, на послематчевой пресс-конференции после игры с «Атлетико» Карло Анчелотти заявил, что в следующем сезоне Альваро будет заявлен за первую команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Р. Сосьедад
|23
|13
|4
|6
|32-23
|43
|
4
|Атлетико
|23
|12
|6
|5
|32-18
|42
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
7
|Вильярреал
|23
|10
|4
|9
|26-23
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|21-24
|31
|
11
|Жирона
|23
|8
|6
|9
|36-35
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Альмерия
|23
|7
|4
|12
|28-40
|25
|
15
|Севилья
|23
|6
|7
|10
|26-33
|25
|
16
|Кадис
|23
|6
|7
|10
|18-35
|25
|
17
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
18
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
19
|Хетафе
|23
|5
|7
|11
|20-30
|22
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|- : -
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|15
|2
|2