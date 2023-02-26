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26 февраля, 14:20

7 фактов о юноше, спасшем «Реал» в дерби с «Атлетико». Альваро Родригес в будущем заменит Бензема?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Альваро Родригес.
Фото Reuters
Альваро Родригес.
Фото Reuters
Альваро Родригес.
Фото AFP
1/3
Мощнейший дебют во взрослом футболе.
Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Атлетико

Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» стало, пожалуй, главным событием футбольной субботы. Команды показали яркий и динамичный футбол — при 0:0 после спорного удаления нападающего гостей Корреа «Реал» завладел инициативой, но неожиданно пропустил сам. 0:1 дома в большинстве — это была бы очень неприятная история для команды. Но тут на 77-й минуте Карло Анчелотти выпускает вместо защитника Начо 18-летнего нападающего Альваро Родригеса, и тот спустя восемь минут сравнивает счет, замкнув подачу Модрича с углового в эффектном прыжке.

За неделю до этого Родригес дебютировал во взрослом футболе, и сделал это тоже круто — выйдя на поле на 89-й минуте, успел отдать результативную передачу на Родригу в игре с «Осасуной». Теперь — второй выход и дебютный гол, ставший решающим в важнейшем дерби. Может, мы наблюдаем восхождение потенциальной большой звезды? Ниже — несколько фактов из биографии Альваро, которые помогут получше его узнать.

Альваро Родригес — потомственный футболист. Его дед Климако Родригес сыграл 5 матчей за сборную Уругвая, а отец Кукито Родригес выступал за клуб «Жирона», женился на местной девушке и остался в Испании, когда завершил карьеру.

Альваро выступает за молодежную сборную Уругвая, выбрав историческую родину по линии отца. На недавнем молодежном чемпионате Южной Америки дошел до финала, забив пять голов в семи матчах. А также помог Уругваю выйти на чемпионат мира до 20 лет, оформив хет-трик в ворота молодежной команды Боливии и дубль в ворота Венесуэлы.

Но первые шаги в футболе Альваро делал именно в Испании — родился он в городе Паламос, в местной команде которого и начал карьеру. Как и большинство талантливых подростков Каталонии, Родригес был на карандаше у «Барселоны». Но в «Ла Масию» его не взяли — как пишут, из-за несоответствия стилю игры и «клубному ДНК».

Альваро Родригес. Фото Reuters
Альваро Родригес.
Фото Reuters

С 2015-го по 2020-й Альваро выступал за молодежную команду «Хетафе», ну а в 2020-м подписал контракт с «Реалом» и прошел несколько ступеней молодежек, пока не попал в «Кастилью» к Раулю. Видимо, легендарный нападающий быстро нашел подход к молодому таланту — прогресс был стремительным.

Несмотря на рост 193 сантиметра, Родригес может играть не только центрального нападающего, но и вингера. На этой позиции его нередко использовал Рауль. Возможно, потому в плане результативности в этом сезоне «Кастильи» Альваро был не так эффективен — пять голов в 16 матчах. Но зато при смещениях в центр помогает еще один его козырь — поставленный удар с левой ноги.

Пример для подражания Альваро — соотечественник Федерико Вальверде. Полузащитник помогает молодому Родригесу в бытовых вопросах и дает ценные советы. Ну а сам Альваро мечтает поскорее сыграть за первую сборную страны вместе с Вальверде.

Альваро Родригес в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;. В дерби «Реал» спас уругвайский вундеркинд, Холанн побил рекорд Агуэро, Хвича опасен при угловых

Родригес своими яркими выходами за первую команду заслужил отличную прессу. Издание El Confidencial пишет, что команде нужна новая кровь в атаке, учитывая возраст Бензема и нестабильность Эдена Азара и Мариано Диаса. Плюс «Реалу» не удалось подписать Килиана Мбаппе, что тоже наталкивает на необходимости искать другого форварда. Родригес может стать таковым, если продолжить прибавлять. По крайней мере, на послематчевой пресс-конференции после игры с «Атлетико» Карло Анчелотти заявил, что в следующем сезоне Альваро будет заявлен за первую команду.

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Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
Альваро Родригес
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
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Атлетико

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