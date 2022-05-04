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Скандалы

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Форварда «Сельты» могут посадить за сексуальное насилие. Два года назад он чуть не оказался в «Локо»

Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Санти Мина.
Фото Global Look Press
Санти Мина (в центре).
Фото Global Look Press
Зе Луиш.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Скандальная история из Испании.

Нападающий «Сельты» Санти Мина признан виновным в сексуальном насилии, которое совершил в 2017 году. Суд Альмерии приговорил его к четырем годам тюрьмы. Если в течение года апелляцию футболиста отклонят Высший суд Андалусии и затем Верховный суд Испании, то решение останется в силе и футболист отправится за решетку.

Санти Мина. Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование

Мину обвиняют в том, что он принуждал жертву к оральному сексу. Игрок предлагал пострадавшей взятку в 400 тысяч евро

По версии следствия, 16 июня 2017 года Мина вошел в фургон своего друга, футболиста «Ибицы» Давида Голдара, когда он находился там с женщиной. Он сказал ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие — пытался заняться с женщиной оральным сексом.

Имя жертвы не сообщается. Ее адвокаты отмечают, что она до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии. Женщина на год взяла отпуск и была вынуждена сменить город.

По данным издания AS, футболисты предложили пострадавшей 400 тысяч евро за то, чтобы она солгала в суде и дала нужные показания.

Защита Мины в суде приводит аргументы, что якобы девушка вступила в сексуальные отношения с футболистом по взаимному согласию и что со стороны игрока не было насильственных действий.

«Она прекрасно осознавала, что делает. Существует рефлекс, при котором рот закрывается, если в него собираются положить какой-либо предмет, поэтому было согласие. Она пошла в фургон, а не в гостиницу, чтобы заняться сексом, — цитирует AS адвоката футболиста Фатиму Родригес. — Она знала, что это футболисты. Ее цель — потребовать деньги от обвиняемых. Дама полностью изменила свою версию за считаные минуты».

Сторона обвинения версию с обоюдным согласием опровергает тем, что на жертве были обнаружены следы насильственных действий. Медэксперты на следующий день после случившегося установили, что девушка получила травмы гениталий и гематомы, а характер травм соответствовал описанным жертвой событиям в фургоне.

Санти Мина (в центре). Фото Global Look Press
Санти Мина (в центре).
Фото Global Look Press

«Сельта» отстранила Мину от тренировок. Игрока «Ибицы» не наказали

Помимо тюремного срока Мина должен выплатить женщине компенсацию в размере 50 тысяч евро. Также ему запрещено приближаться к жертве на расстояние менее чем 500 метров в следующие 12 лет.

Игрока «Ибицы» Голдара не привлекли к уголовной ответственности, хотя обвинение требовало для него наказания за бездействие и за то, что он не стал препятствовать насилию против пострадавшей.

«Сельта» в период слушаний не применяла к Мине санкций и не наказывала: президент клуба Карлос Моуриньо отмечал, что верит футболисту и не будет его отстранять до решения суда, и верил в положительный исход.

Сегодня после решения суда «Сельта» тут же сообщила, что Мина отстранен от тренировок: «В качестве меры предосторожности было решено временно отстранить игрока от тренировок с основной командой».

При этом клуб отмечает, что «уважает право игрока на защиту». Мина в ближайшие дни подаст апелляцию, но «обязан принять меры после обнародования тех фактов, которые подрывают имидж клуба и противоречат его ценностям».

При этом «Сельта» пока не может расторгнуть с Миной контракт из-за юридических тонкостей. Если приговор о тюремном заключении был бы окончательным, клуб мог бы это сделать. Испанское законодательство предусматривает расторжение трудового соглашения только в случае окончательного решения судебных инстанций. Мина же еще может оспорить это решение. Контракт нападающего с клубом из Виго рассчитан до лета 2024 года.

26-летний Мина последние три сезона был основным нападающим «Сельты» и в этом розыгрыше чемпионата Испании в 33 матчах забил семь голов, а также сделал три ассиста. Всего у него 42 гола в 164 матчах за галисийцев.

Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Зе Луиш.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В 2020-м Мину чуть не занесло в Россию. «Локомотив» вел его, но взял Зе Луиша

Мина всю футбольную карьеру провел в Испании: до «Сельты» выступал в «Валенсии» (42 гола в 150 матчах), а оказался там, перейдя как раз из Виго, где и дебютировал в ла лиге.

Два года назад испанец чуть не оказался в РПЛ: он входил в шорт-лист «Локомотива», который летом 2020-го искал усиление в атаку после продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».

Уже тогда в отношении Мины шло судебное разбирательство: в 2019 году против него было возбуждено уголовное дело. Но «Локо» это не смутило и менеджеры российского клуба включили его в трансферный шорт-лист.

В итоге железнодорожники подписали Зе Луиша из «Порту» за 5,5 миллиона евро. А Мина продолжил карьеру в Виго, которая сегодня, судя по всему, окончательно закончилась.

Санти Мина
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сельта
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2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
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 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
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7.05 15:00
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Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
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 - : -
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