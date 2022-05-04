Форварда «Сельты» могут посадить за сексуальное насилие. Два года назад он чуть не оказался в «Локо»
Нападающий «Сельты» Санти Мина признан виновным в сексуальном насилии, которое совершил в 2017 году. Суд Альмерии приговорил его к четырем годам тюрьмы. Если в течение года апелляцию футболиста отклонят Высший суд Андалусии и затем Верховный суд Испании, то решение останется в силе и футболист отправится за решетку.
Мину обвиняют в том, что он принуждал жертву к оральному сексу. Игрок предлагал пострадавшей взятку в 400 тысяч евро
По версии следствия, 16 июня 2017 года Мина вошел в фургон своего друга, футболиста «Ибицы» Давида Голдара, когда он находился там с женщиной. Он сказал ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие — пытался заняться с женщиной оральным сексом.
Имя жертвы не сообщается. Ее адвокаты отмечают, что она до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии. Женщина на год взяла отпуск и была вынуждена сменить город.
По данным издания AS, футболисты предложили пострадавшей 400 тысяч евро за то, чтобы она солгала в суде и дала нужные показания.
Защита Мины в суде приводит аргументы, что якобы девушка вступила в сексуальные отношения с футболистом по взаимному согласию и что со стороны игрока не было насильственных действий.
«Она прекрасно осознавала, что делает. Существует рефлекс, при котором рот закрывается, если в него собираются положить какой-либо предмет, поэтому было согласие. Она пошла в фургон, а не в гостиницу, чтобы заняться сексом, — цитирует AS адвоката футболиста Фатиму Родригес. — Она знала, что это футболисты. Ее цель — потребовать деньги от обвиняемых. Дама полностью изменила свою версию за считаные минуты».
Сторона обвинения версию с обоюдным согласием опровергает тем, что на жертве были обнаружены следы насильственных действий. Медэксперты на следующий день после случившегося установили, что девушка получила травмы гениталий и гематомы, а характер травм соответствовал описанным жертвой событиям в фургоне.
«Сельта» отстранила Мину от тренировок. Игрока «Ибицы» не наказали
Помимо тюремного срока Мина должен выплатить женщине компенсацию в размере 50 тысяч евро. Также ему запрещено приближаться к жертве на расстояние менее чем 500 метров в следующие 12 лет.
Игрока «Ибицы» Голдара не привлекли к уголовной ответственности, хотя обвинение требовало для него наказания за бездействие и за то, что он не стал препятствовать насилию против пострадавшей.
«Сельта» в период слушаний не применяла к Мине санкций и не наказывала: президент клуба Карлос Моуриньо отмечал, что верит футболисту и не будет его отстранять до решения суда, и верил в положительный исход.
Сегодня после решения суда «Сельта» тут же сообщила, что Мина отстранен от тренировок: «В качестве меры предосторожности было решено временно отстранить игрока от тренировок с основной командой».
При этом клуб отмечает, что «уважает право игрока на защиту». Мина в ближайшие дни подаст апелляцию, но «обязан принять меры после обнародования тех фактов, которые подрывают имидж клуба и противоречат его ценностям».
При этом «Сельта» пока не может расторгнуть с Миной контракт из-за юридических тонкостей. Если приговор о тюремном заключении был бы окончательным, клуб мог бы это сделать. Испанское законодательство предусматривает расторжение трудового соглашения только в случае окончательного решения судебных инстанций. Мина же еще может оспорить это решение. Контракт нападающего с клубом из Виго рассчитан до лета 2024 года.
26-летний Мина последние три сезона был основным нападающим «Сельты» и в этом розыгрыше чемпионата Испании в 33 матчах забил семь голов, а также сделал три ассиста. Всего у него 42 гола в 164 матчах за галисийцев.
В 2020-м Мину чуть не занесло в Россию. «Локомотив» вел его, но взял Зе Луиша
Мина всю футбольную карьеру провел в Испании: до «Сельты» выступал в «Валенсии» (42 гола в 150 матчах), а оказался там, перейдя как раз из Виго, где и дебютировал в ла лиге.
Два года назад испанец чуть не оказался в РПЛ: он входил в шорт-лист «Локомотива», который летом 2020-го искал усиление в атаку после продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».
Уже тогда в отношении Мины шло судебное разбирательство: в 2019 году против него было возбуждено уголовное дело. Но «Локо» это не смутило и менеджеры российского клуба включили его в трансферный шорт-лист.
В итоге железнодорожники подписали Зе Луиша из «Порту» за 5,5 миллиона евро. А Мина продолжил карьеру в Виго, которая сегодня, судя по всему, окончательно закончилась.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|15
|11
|8
|33-32
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7