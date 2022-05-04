Форварда «Сельты» могут посадить за сексуальное насилие. Два года назад он чуть не оказался в «Локо»

Скандальная история из Испании.

Нападающий «Сельты» Санти Мина признан виновным в сексуальном насилии, которое совершил в 2017 году. Суд Альмерии приговорил его к четырем годам тюрьмы. Если в течение года апелляцию футболиста отклонят Высший суд Андалусии и затем Верховный суд Испании, то решение останется в силе и футболист отправится за решетку.

Мину обвиняют в том, что он принуждал жертву к оральному сексу. Игрок предлагал пострадавшей взятку в 400 тысяч евро

По версии следствия, 16 июня 2017 года Мина вошел в фургон своего друга, футболиста «Ибицы» Давида Голдара, когда он находился там с женщиной. Он сказал ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие — пытался заняться с женщиной оральным сексом.

Имя жертвы не сообщается. Ее адвокаты отмечают, что она до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии. Женщина на год взяла отпуск и была вынуждена сменить город.

По данным издания AS, футболисты предложили пострадавшей 400 тысяч евро за то, чтобы она солгала в суде и дала нужные показания.

Защита Мины в суде приводит аргументы, что якобы девушка вступила в сексуальные отношения с футболистом по взаимному согласию и что со стороны игрока не было насильственных действий.

«Она прекрасно осознавала, что делает. Существует рефлекс, при котором рот закрывается, если в него собираются положить какой-либо предмет, поэтому было согласие. Она пошла в фургон, а не в гостиницу, чтобы заняться сексом, — цитирует AS адвоката футболиста Фатиму Родригес. — Она знала, что это футболисты. Ее цель — потребовать деньги от обвиняемых. Дама полностью изменила свою версию за считаные минуты».

Сторона обвинения версию с обоюдным согласием опровергает тем, что на жертве были обнаружены следы насильственных действий. Медэксперты на следующий день после случившегося установили, что девушка получила травмы гениталий и гематомы, а характер травм соответствовал описанным жертвой событиям в фургоне.

Санти Мина (в центре). Фото Global Look Press

«Сельта» отстранила Мину от тренировок. Игрока «Ибицы» не наказали

Помимо тюремного срока Мина должен выплатить женщине компенсацию в размере 50 тысяч евро. Также ему запрещено приближаться к жертве на расстояние менее чем 500 метров в следующие 12 лет.

Игрока «Ибицы» Голдара не привлекли к уголовной ответственности, хотя обвинение требовало для него наказания за бездействие и за то, что он не стал препятствовать насилию против пострадавшей.

«Сельта» в период слушаний не применяла к Мине санкций и не наказывала: президент клуба Карлос Моуриньо отмечал, что верит футболисту и не будет его отстранять до решения суда, и верил в положительный исход.

Сегодня после решения суда «Сельта» тут же сообщила, что Мина отстранен от тренировок: «В качестве меры предосторожности было решено временно отстранить игрока от тренировок с основной командой».

При этом клуб отмечает, что «уважает право игрока на защиту». Мина в ближайшие дни подаст апелляцию, но «обязан принять меры после обнародования тех фактов, которые подрывают имидж клуба и противоречат его ценностям».

При этом «Сельта» пока не может расторгнуть с Миной контракт из-за юридических тонкостей. Если приговор о тюремном заключении был бы окончательным, клуб мог бы это сделать. Испанское законодательство предусматривает расторжение трудового соглашения только в случае окончательного решения судебных инстанций. Мина же еще может оспорить это решение. Контракт нападающего с клубом из Виго рассчитан до лета 2024 года.

26-летний Мина последние три сезона был основным нападающим «Сельты» и в этом розыгрыше чемпионата Испании в 33 матчах забил семь голов, а также сделал три ассиста. Всего у него 42 гола в 164 матчах за галисийцев.

Зе Луиш. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В 2020-м Мину чуть не занесло в Россию. «Локомотив» вел его, но взял Зе Луиша

Мина всю футбольную карьеру провел в Испании: до «Сельты» выступал в «Валенсии» (42 гола в 150 матчах), а оказался там, перейдя как раз из Виго, где и дебютировал в ла лиге.

Два года назад испанец чуть не оказался в РПЛ: он входил в шорт-лист «Локомотива», который летом 2020-го искал усиление в атаку после продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».

Уже тогда в отношении Мины шло судебное разбирательство: в 2019 году против него было возбуждено уголовное дело. Но «Локо» это не смутило и менеджеры российского клуба включили его в трансферный шорт-лист.

В итоге железнодорожники подписали Зе Луиша из «Порту» за 5,5 миллиона евро. А Мина продолжил карьеру в Виго, которая сегодня, судя по всему, окончательно закончилась.