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«Реал» пользуется проблемами «Челси» из-за ухода Абрамовича

«Реал» согласовал условия контракта с защитником «Челси» Рюдигером
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Reuters
Антонио Рюдигер.
Фото Reuters
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Беззащитный «Челси»

Затянувшийся процесс продажи «Челси» запустил сразу несколько трансферных историй. Тем более некоторые игроки синих и до попадания Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании посматривали на сторону. Чего стоят только откровения недовольного своим положением в команде Ромелу Лукаку о его безграничной любви к «Интеру».

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«Мы чувствуем себя зрителями. Эта роль нас не устраивает, и это немного странно. Летний трансферный бюджет? Я не знаю, каким он будет, отталкиваясь от состояния дел на сегодняшний день», — признался на днях Томас Тухель.

Еще немец рассказал, что пока не встречался с Тоддом Боэли. Хотя, как уверяют британские СМИ, будущий владелец «Челси» пообещал немецкому тренеру полную поддержку, а также провел переговоры о дальнейшем сотрудничестве с председателем совета директоров Брюсом Баком и директором Мариной Грановской.

Просачиваются в прессу и данные о переговорах по поводу продления контрактов с защитником Рисом Джеймсом и хавбеком Мэйсоном Маунтом, а также о повышении оклада Эдуара Менди. Однако до официальной покупки клуба, которую должны одобрить британское правительство и АПЛ, состав «Челси» может лишиться нескольких игроков. Прежде всего — в обороне.

На данный момент кроме Джеймса спокойно себя может чувствовать только бразильский ветеран Тиагу Силва, еще в январе продливший контракт до лета следующего года. Андреас Кристенсен, как и планировал, уходит в «Барселону». Кроме того, сине-гранатовые замахнулись на Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту, хотя в случае с последним придется учитывать тот факт, что «Челси» активировал опцию продления контракта испанца.

С Антонио Рюдигером все оказалось сложнее, причем трудности в переговорах о новом контракте возникли задолго до нынешнего кризиса в «Челси». А в текущей ситуации не могло быть и речи как о повышении зарплаты, так и о солидных комиссионных агентам игрока. Так что «Реал» воспользовался ситуацией и подписал классного исполнителя на правах свободного агента.

Рио Фердинанд даже назвал Рюдигера лучшим наряду с Рубеном Диашем из «Ман Сити» защитником АПЛ, но все ли так очевидно в этой сделке? Когда-то в Мадриде ждали нового короля в лице Эдена Азара, а получили то, что получили.

Антонио Рюдигер. Фото Reuters
Антонио Рюдигер.
Фото Reuters

Лидер раздевалки

Начнем с сопутствующих факторов, а именно с непростого характера новичка «Реала». Рюдигер, как утверждают в Англии, периодически конфликтовал с Аспиликуэтой, а с голкипером Кепой Аррисабалагой у него и вовсе случилась потасовка на тренировке. Кроме того, защитник сборной Германии не всегда находил общий язык с тренерами.

Антонио Конте как-то исключил футболиста из состава за критику тактики в одном из матчей, после чего Рюдигер уверял: он не понимает причину случившегося, а с его здоровьем все в порядке. Он сравнивал тренировки Маурицио Сарри с уроками в школе, где твердят одно и то же, а потом хотел уйти из «Челси», так как не всегда попадал в состав при Фрэнке Лэмпарде.

Все поменялось с приходом Тухеля, причем это отмечали даже те, кто наблюдал за процессом со стороны. «Томас очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси», — говорил Юлиан Нагельсманн, когда тренера «Баварии» спросили о планах по приглашению Рюдигера в Мюнхен.

«Томас продемонстрировал веру в меня, дав мне игровое время. Он вновь открыл для меня дверь в состав и оказал значительное влияние на мою уверенность», — благодарил Тухеля футболист. А тренер, сообщив о грядущем расставании с Рюдигером, не жалел ответных комплиментов: «Он вселяет уверенность в игроков в раздевалке. Это уникальная личность, напористый лидер. Он играет на выдающемся уровне. Он любит ответственность».

Карло Анчелотти. Фото AFP
Карло Анчелотти.
Фото AFP

О том, чтобы активнее вести себя в раздевалке, Рюдигера просил именно Тухель, и перед Карло Анчелотти стоит задача сохранить эти качества немца в Мадриде. Тут должно помочь уникальное умение итальянца находить общий язык со своими подопечными. И если у Папы Карло все получится, он получит игрока, который очень напоминает Серхио Рамоса. Причем не только характером, но и стилем. Речь, в частности, о любви Рюдигера агрессивно играть в высоком прессинге, а также участвовать в атаках.

Нынешнему «Реалу» этого не всегда хватает, потому что Эдер Милитау скорее ведомый в тандеме центральных защитников, а для универсала Давида Алабы это не профильная позиция. И здесь снова стоит вспомнить работу Тухеля, потому что в «Челси» при схеме с тремя центральными защитниками у Рюдигера никогда не было проблем со страховкой, и он имел право на риск.

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал

Мадрид играл по данной схеме только на коротком отрезке при Зинедине Зидане, да и то вынужденно. Это, впрочем, не проблема, потому что у сливочных есть Каземиру. Бразилец в своем идеальном состоянии не только развязывает руки партнерам по средней линии, но и страхует подключения в атаку крайних и центральных защитников, классно срывая контрвыпады соперника. Собственно, так было и во времена Рамоса. А станет ли Рюдигер наследником харизматичного капитана — зависит от него самого и Анчелотти.

Антонио Рюдигер
Карло Анчелотти
Серхио Рамос
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Роман Абрамович
Томас Тухель
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1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
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Реал

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

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