«Реал» пользуется проблемами «Челси» из-за ухода Абрамовича
Беззащитный «Челси»
Затянувшийся процесс продажи «Челси» запустил сразу несколько трансферных историй. Тем более некоторые игроки синих и до попадания Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании посматривали на сторону. Чего стоят только откровения недовольного своим положением в команде Ромелу Лукаку о его безграничной любви к «Интеру».
«Мы чувствуем себя зрителями. Эта роль нас не устраивает, и это немного странно. Летний трансферный бюджет? Я не знаю, каким он будет, отталкиваясь от состояния дел на сегодняшний день», — признался на днях Томас Тухель.
Еще немец рассказал, что пока не встречался с Тоддом Боэли. Хотя, как уверяют британские СМИ, будущий владелец «Челси» пообещал немецкому тренеру полную поддержку, а также провел переговоры о дальнейшем сотрудничестве с председателем совета директоров Брюсом Баком и директором Мариной Грановской.
Просачиваются в прессу и данные о переговорах по поводу продления контрактов с защитником Рисом Джеймсом и хавбеком Мэйсоном Маунтом, а также о повышении оклада Эдуара Менди. Однако до официальной покупки клуба, которую должны одобрить британское правительство и АПЛ, состав «Челси» может лишиться нескольких игроков. Прежде всего — в обороне.
На данный момент кроме Джеймса спокойно себя может чувствовать только бразильский ветеран Тиагу Силва, еще в январе продливший контракт до лета следующего года. Андреас Кристенсен, как и планировал, уходит в «Барселону». Кроме того, сине-гранатовые замахнулись на Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту, хотя в случае с последним придется учитывать тот факт, что «Челси» активировал опцию продления контракта испанца.
С Антонио Рюдигером все оказалось сложнее, причем трудности в переговорах о новом контракте возникли задолго до нынешнего кризиса в «Челси». А в текущей ситуации не могло быть и речи как о повышении зарплаты, так и о солидных комиссионных агентам игрока. Так что «Реал» воспользовался ситуацией и подписал классного исполнителя на правах свободного агента.
Рио Фердинанд даже назвал Рюдигера лучшим наряду с Рубеном Диашем из «Ман Сити» защитником АПЛ, но все ли так очевидно в этой сделке? Когда-то в Мадриде ждали нового короля в лице Эдена Азара, а получили то, что получили.
Лидер раздевалки
Начнем с сопутствующих факторов, а именно с непростого характера новичка «Реала». Рюдигер, как утверждают в Англии, периодически конфликтовал с Аспиликуэтой, а с голкипером Кепой Аррисабалагой у него и вовсе случилась потасовка на тренировке. Кроме того, защитник сборной Германии не всегда находил общий язык с тренерами.
Антонио Конте как-то исключил футболиста из состава за критику тактики в одном из матчей, после чего Рюдигер уверял: он не понимает причину случившегося, а с его здоровьем все в порядке. Он сравнивал тренировки Маурицио Сарри с уроками в школе, где твердят одно и то же, а потом хотел уйти из «Челси», так как не всегда попадал в состав при Фрэнке Лэмпарде.
Все поменялось с приходом Тухеля, причем это отмечали даже те, кто наблюдал за процессом со стороны. «Томас очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси», — говорил Юлиан Нагельсманн, когда тренера «Баварии» спросили о планах по приглашению Рюдигера в Мюнхен.
«Томас продемонстрировал веру в меня, дав мне игровое время. Он вновь открыл для меня дверь в состав и оказал значительное влияние на мою уверенность», — благодарил Тухеля футболист. А тренер, сообщив о грядущем расставании с Рюдигером, не жалел ответных комплиментов: «Он вселяет уверенность в игроков в раздевалке. Это уникальная личность, напористый лидер. Он играет на выдающемся уровне. Он любит ответственность».
О том, чтобы активнее вести себя в раздевалке, Рюдигера просил именно Тухель, и перед Карло Анчелотти стоит задача сохранить эти качества немца в Мадриде. Тут должно помочь уникальное умение итальянца находить общий язык со своими подопечными. И если у Папы Карло все получится, он получит игрока, который очень напоминает Серхио Рамоса. Причем не только характером, но и стилем. Речь, в частности, о любви Рюдигера агрессивно играть в высоком прессинге, а также участвовать в атаках.
Нынешнему «Реалу» этого не всегда хватает, потому что Эдер Милитау скорее ведомый в тандеме центральных защитников, а для универсала Давида Алабы это не профильная позиция. И здесь снова стоит вспомнить работу Тухеля, потому что в «Челси» при схеме с тремя центральными защитниками у Рюдигера никогда не было проблем со страховкой, и он имел право на риск.
Мадрид играл по данной схеме только на коротком отрезке при Зинедине Зидане, да и то вынужденно. Это, впрочем, не проблема, потому что у сливочных есть Каземиру. Бразилец в своем идеальном состоянии не только развязывает руки партнерам по средней линии, но и страхует подключения в атаку крайних и центральных защитников, классно срывая контрвыпады соперника. Собственно, так было и во времена Рамоса. А станет ли Рюдигер наследником харизматичного капитана — зависит от него самого и Анчелотти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|26
|6
|4
|79-30
|84
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|
5
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|16
|11
|9
|37-34
|59
|
7
|Вильярреал
|36
|15
|11
|10
|60-35
|56
|
8
|Атлетик
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|
10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|14.05
|22:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|19:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|19:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|19:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|19:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9