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Сегодня, 19:15

Анчелотти — уникальный тренер. Он выиграл все европейские топ-лиги и мечтает о четвертой Лиге чемпионов

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото AFP
Давид Алаба.
Фото AFP
Карим Бензема.
Фото AFP
Футболисты «Реала» празднуют забитый гол.
Фото Reuters
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press
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За четыре тура до финиша «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании.

Запасной вариант

Карло Анчелотти — уникальный. Теперь официально, потому что ни один тренер в истории не становился чемпионом пяти ведущих европейских лиг. Хотя, если оглянуться, случиться это должно было еще несколько лет назад. Однако первый этап работы итальянца в «Реале», по ходу которого удалось выиграть почти все, включая клубный чемпионат мира и сакральный — десятый по счету — Кубок европейских чемпионов, обошелся без титула в ла лиге.

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Эспаньол
Голы
Родригу, 33 (1:0), Родригу, 43 (2:0), Асенсио, 55 (3:0), Бензема, 81 (4:0)
Реал
Куртуа Вальехо Марселу Модрич (Кроос, 60) Каземиру (Иско, 61) Себальос Камавинга (Хила, 75) Асенсио Васкес Родригу (Винисиус Жуниор, 75) Диас (Бензема, 60)
Эспаньол
Диего Лопес Кабрера Калеро (Давид Лопес, 83) Гомес Дардер Мелендо (Вила, 65) Вилена (Морланес, 65) Эррера (Мерида, 76) Пуадо Рауль де Томас (У Лэй, 65) Алейш Видаль
Предупреждения
Диас 42’, Каземиру 46’  - 
Судьи
Монтеро (Испания)

Так что только ради незакрытого гештальта Анчелотти стоило во второй раз приехать в Мадрид, к чему многие изначально относились с изрядной долей скепсиса. Как минимум потому, что изначально итальянец даже не фигурировал в списке кандидатов, а в руководстве «Реала» приоритетным считалось приглашение Массимилиано Аллегри. Ему оставалось лишь поставить подпись под готовым контрактом, но тренер в итоге принял решение вернуться в «Ювентус».

Однако и мадридский план В был связан отнюдь не с Анчелотти, а с легендой сливочных Раулем. И это была бы по-настоящему красивая история, которую ни в коем случае нельзя сравнивать с туринским экспериментом имени Андреа Пирло. У того вообще не имелось тренерского опыта, тогда как Рауль с 2018-го работал с юношеской командой «Реала», после чего, получив повышение в «Кастилью», выиграл юношескую Лигу УЕФА.

Флорентино Перес. Фото Global Look Press
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Немного жаль, что этого не случилось, но время Рауля, который может повторить путь Зинедина Зидана, еще придет. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес сказал об этом прямо: «У него есть все, чтобы тренировать «Реал», однако сейчас нам нужен человек, у которого больше опыта. Рауля мы держим в уме — на будущее».

В настоящем же ставший с возрастом более сдержанным Перес предпочел свести риск к минимуму, выбрав проверенную кандидатуру. Хотя скептики считали, что Анчелотти уже не тот. И действительно, карьера итальянца пошла вниз после скандального расставания с «Баварией», где войну ему объявили звезды во главе с Арьеном Роббеном и Франком Рибери.

В «Наполи» Анчелотти стал жертвой конфликта футболистов с сумасбродным президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, а в целом достойный английский этап карьеры был всего лишь работой с «Эвертоном», где прыгнуть выше головы было нереально. Однако, как стало понятно довольно быстро, Анчелотти не только не заржавел, но и оказался идеальным тренером для «Реала» на данном историческом этапе.

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Два новичка и прогресс половины состава

Речь, естественно, о финансах. Мадрид справился с пандемией лучше многих и благодаря грамотному менеджменту имеет максимальный в ла лиге потолок зарплат, но занявшемуся еще и реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» клубу приходилось ограничивать себя. Дошло до того, что перед прошлым сезоном «Реал» впервые за 40 лет не подписал ни одного новичка. Больше того — состав не пополнялся с лета 2019 года.

Это в «Барселоне» Жоан Лапорта всеми правдами и неправдами устроил аттракцион неслыханной щедрости после назначения Хави, а тренеру все мало, и он требует новых покупок летом. Анчелотти в этом плане гораздо скромнее в силу своего характера и специфики трансферной политики клуба. Все его пополнение за год работы — пришедший на правах свободного агента Давид Алаба да французский талант Эдуард Камавинга, которого еще развивать и развивать.

Давид Алаба. Фото AFP
Давид Алаба.
Фото AFP

Возможно, кто-то в большей степени рассчитывал на внутренние резервы, но, по сути, Анчелотти пришел к тем же выводам, что и когда-то помогавший ему Зидан. Иско лишь игрок ротации. Вернувшиеся из аренд Лука Йович, Дани Себальос и Гарет Бэйл не помощники. Как и перманентно травмированный Эден Азар, про которого тренер однажды сказал: «У него есть все, включая мастерство и мотивацию, но он должен набраться терпения, потому что иногда тренер предпочитает других футболистов».

Эта цитата пришлась на период, когда залечивающий сейчас свою 16-ю (!) мадридскую травму бельгиец был полностью здоров, но все равно оставался на скамейке. Интересным получился и ответ на вопрос об уругвайце Федерико Вальверде, который тоже столкнулся с высокой конкуренцией. «У Феде в команде своя роль. Иногда более важная, иногда — менее, но она есть. Он отличный игрок и выполняет свои задачи», — подчеркнул Анчелотти.

Тем не менее в условиях типичной для топ-клуба конкуренции итальянцу в очередной раз удалось создать прекрасную обстановку в коллективе. Плюс решить ряд не самых простых непосредственно футбольных задач, начиная от перестройки центра обороны после ухода Рафаэля Варана и Серхио Рамоса. Благодаря Анчелотти мы увидели Луку Модрича в его лучшем состоянии, фантастического Карима Бензема, невероятный прогресс Винисиуса Жуниора, самый результативный сезон в карьере Марко Асенсио и резко повысившуюся по ходу сезона эффективность Родриго.

Футболисты «Реала» празднуют забитый гол. Фото Reuters
Футболисты «Реала» празднуют забитый гол.
Фото Reuters

Неплохо для первого года работы. А рассуждения о чемпионском похмелье «Атлетико» и смутных временах «Барселоны» — разговоры в пользу бедных. В ла лиге «Реал» был лучшим с огромным запасом и победил даже как-то буднично. Скорее всего, в следующем чемпионате привычная для последних сезонов гонка за испанским золотом вернется, но и Мадрид подойдет к ней, усилившись Антонио Рюдигером и Кильяном Мбаппе. А пока собравший европейский «Большой шлем» Анчелотти может замахнуться еще на одно историческое достижение и стать первым тренером, выигравшим четыре Лиги чемпионов.

Давид Алаба
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Эспаньол
Флорентино Перес
9
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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 15
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Карим Бензема

Реал

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