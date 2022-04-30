Анчелотти — уникальный тренер. Он выиграл все европейские топ-лиги и мечтает о четвертой Лиге чемпионов
Запасной вариант
Карло Анчелотти — уникальный. Теперь официально, потому что ни один тренер в истории не становился чемпионом пяти ведущих европейских лиг. Хотя, если оглянуться, случиться это должно было еще несколько лет назад. Однако первый этап работы итальянца в «Реале», по ходу которого удалось выиграть почти все, включая клубный чемпионат мира и сакральный — десятый по счету — Кубок европейских чемпионов, обошелся без титула в ла лиге.
Так что только ради незакрытого гештальта Анчелотти стоило во второй раз приехать в Мадрид, к чему многие изначально относились с изрядной долей скепсиса. Как минимум потому, что изначально итальянец даже не фигурировал в списке кандидатов, а в руководстве «Реала» приоритетным считалось приглашение Массимилиано Аллегри. Ему оставалось лишь поставить подпись под готовым контрактом, но тренер в итоге принял решение вернуться в «Ювентус».
Однако и мадридский план В был связан отнюдь не с Анчелотти, а с легендой сливочных Раулем. И это была бы по-настоящему красивая история, которую ни в коем случае нельзя сравнивать с туринским экспериментом имени Андреа Пирло. У того вообще не имелось тренерского опыта, тогда как Рауль с 2018-го работал с юношеской командой «Реала», после чего, получив повышение в «Кастилью», выиграл юношескую Лигу УЕФА.
Немного жаль, что этого не случилось, но время Рауля, который может повторить путь Зинедина Зидана, еще придет. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес сказал об этом прямо: «У него есть все, чтобы тренировать «Реал», однако сейчас нам нужен человек, у которого больше опыта. Рауля мы держим в уме — на будущее».
В настоящем же ставший с возрастом более сдержанным Перес предпочел свести риск к минимуму, выбрав проверенную кандидатуру. Хотя скептики считали, что Анчелотти уже не тот. И действительно, карьера итальянца пошла вниз после скандального расставания с «Баварией», где войну ему объявили звезды во главе с Арьеном Роббеном и Франком Рибери.
В «Наполи» Анчелотти стал жертвой конфликта футболистов с сумасбродным президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, а в целом достойный английский этап карьеры был всего лишь работой с «Эвертоном», где прыгнуть выше головы было нереально. Однако, как стало понятно довольно быстро, Анчелотти не только не заржавел, но и оказался идеальным тренером для «Реала» на данном историческом этапе.
Два новичка и прогресс половины состава
Речь, естественно, о финансах. Мадрид справился с пандемией лучше многих и благодаря грамотному менеджменту имеет максимальный в ла лиге потолок зарплат, но занявшемуся еще и реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» клубу приходилось ограничивать себя. Дошло до того, что перед прошлым сезоном «Реал» впервые за 40 лет не подписал ни одного новичка. Больше того — состав не пополнялся с лета 2019 года.
Это в «Барселоне» Жоан Лапорта всеми правдами и неправдами устроил аттракцион неслыханной щедрости после назначения Хави, а тренеру все мало, и он требует новых покупок летом. Анчелотти в этом плане гораздо скромнее в силу своего характера и специфики трансферной политики клуба. Все его пополнение за год работы — пришедший на правах свободного агента Давид Алаба да французский талант Эдуард Камавинга, которого еще развивать и развивать.
Возможно, кто-то в большей степени рассчитывал на внутренние резервы, но, по сути, Анчелотти пришел к тем же выводам, что и когда-то помогавший ему Зидан. Иско лишь игрок ротации. Вернувшиеся из аренд Лука Йович, Дани Себальос и Гарет Бэйл не помощники. Как и перманентно травмированный Эден Азар, про которого тренер однажды сказал: «У него есть все, включая мастерство и мотивацию, но он должен набраться терпения, потому что иногда тренер предпочитает других футболистов».
Эта цитата пришлась на период, когда залечивающий сейчас свою 16-ю (!) мадридскую травму бельгиец был полностью здоров, но все равно оставался на скамейке. Интересным получился и ответ на вопрос об уругвайце Федерико Вальверде, который тоже столкнулся с высокой конкуренцией. «У Феде в команде своя роль. Иногда более важная, иногда — менее, но она есть. Он отличный игрок и выполняет свои задачи», — подчеркнул Анчелотти.
Тем не менее в условиях типичной для топ-клуба конкуренции итальянцу в очередной раз удалось создать прекрасную обстановку в коллективе. Плюс решить ряд не самых простых непосредственно футбольных задач, начиная от перестройки центра обороны после ухода Рафаэля Варана и Серхио Рамоса. Благодаря Анчелотти мы увидели Луку Модрича в его лучшем состоянии, фантастического Карима Бензема, невероятный прогресс Винисиуса Жуниора, самый результативный сезон в карьере Марко Асенсио и резко повысившуюся по ходу сезона эффективность Родриго.
Неплохо для первого года работы. А рассуждения о чемпионском похмелье «Атлетико» и смутных временах «Барселоны» — разговоры в пользу бедных. В ла лиге «Реал» был лучшим с огромным запасом и победил даже как-то буднично. Скорее всего, в следующем чемпионате привычная для последних сезонов гонка за испанским золотом вернется, но и Мадрид подойдет к ней, усилившись Антонио Рюдигером и Кильяном Мбаппе. А пока собравший европейский «Большой шлем» Анчелотти может замахнуться еще на одно историческое достижение и стать первым тренером, выигравшим четыре Лиги чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
3
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7