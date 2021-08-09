Трибуны свистели Роналду и скандировали «Месси!», а победу над «Ювентусом» принес Депай. У «Барселоны» первый трофей новой эпохи

В первом матче после ухода Месси сине-гранатовые завоевали традиционный приз Жоана Гампера.

«Ничто больше не будет прежним», — Жерар Пике в своем послании Месси очень точно описал чувства, которые вот уже несколько дней испытывают миллионов болельщиков «Барселоны». Казалось, что уже отболело, и многие свыклись с тем, что начинается новая эра сине-гранатовых, однако воскресная пресс-конференция Лео, его слезы, эмоции и трогательные слова выворачивали душу наизнанку.

А ведь все в этот день должно было быть иначе. Первая в жизни Месси презентация, как нового игрока. Его традиционная предсезонная речь капитана, и, конечно, очередная встреча на поле с вечным соперником — Криштиану Роналду. И все это — в присутствии болельщиков, которым сначала разрешили прийти на трибуны, потом запретили, но в итоге все же дали частично заполнить арену имени Йохана Кройфа.

На этом уютном шеститысячном стадионе проводят свои матчи «Барселона В», юношеская команда U-19 и женский состав, который несколькими часами ранее выиграл в споре с «Ювентусом» первый трофей Жоана Гампера для представительниц слабого пола. Обстановка здесь практически семейная, и фанаты аплодисментами встретили речь главного тренера Роналда Кумана.

«Несмотря на прощание с Месси, мы с нетерпением ждем нового сезона», — подчеркнул голландец, и, выразил уверенность, что команда доставит болельщикам много радости. Представили и нового капитана, которым будет Серхио Бускетс. А старого вспомнили на 10-й минуте, когда стадион стал скандировать: «Месси!».

?? Barca fans started chanting Messi's name in the 10th minute.



They'll be doing this all season.



(via @sport)pic.twitter.com/LJFWGIyWkx — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021

Следующий раз это случилось в концовке первого тайма — в тот момент, когда опасный штрафной готовился исполнить Роналду. До этого эпизода отыгравшего 45 минут португальца в основном освистывали или издавали крики «бууу». Больше всего Криштиану досталось, когда он с нарушением правил уложил на газон Депая. Голландец, конечно, не заменит Месси, однако одним из любимец фанатов обязательно станет.

В четырех контрольных матчах на его счету уже три забитых мяча. Третий пришелся на дебют игры с «Ювентусом», когда Мемфиса вывел на ворота 18-летний австриец Демир. Этот юноша в прошлом сезоне был твердым игроком основного состава венского «Рапида» и записал на свой счет шесть мячей. За «Барсу» он тоже успел отличиться, поразив ворота «Штутгарта», и, похоже, Куман доверяет новичку больше, чем любимцу болельщиков Рики Пучу, который взял себе шестой номер великого Хави.

В общем, стремительно молодеющим сине-гранатовым есть, кем подменить свою главную надежду — Педри. Финал Олимпиады стал для него 73-м матчем с начала прошлого сезона, и очевидно, что по возвращении из Токио наследнику Иньесты потребуется отдых. То же самое касается других олимпийцев — травмированного сейчас Оскара Мингесы и новичка Эрика Гарсии, который признался, что до сих пор не знает: зарегистрирует ли «Барса» его контракт.

В целом же по игре с «Ювентусом» трудно делать какие-то глобальные выводы. Кроме того, что отыгравший очень яркую вторую половину прошлого сезона в три центральных защитника Куман вернулся к классическим 4-3-3. Даже с исполнителями штрафных ясности нет. Самый очевидный — Пьянич — по-прежнему запасной и может вскоре вернуться в Турин, так как у «Старой синьоры» застопорились переговоры о трансфере из «Сассуолло» чемпиона Европы Локателли.

Инициативу при «стандартах» на себя брали Гризманн с Депаем, и если со штрафными не особо ладилось, то угловой голландца позволил Брэйтуэйту удвоить счет. Трудолюбивый датчанин отчаянно цепляется за место в составе, который может существенно измениться. Кроме серебряных призеров Токио-2021 есть еще две заметных фигуры. Прежде всего, Агуэро, который опроверг все слухи о желании уйти вслед за Месси и заявил: «Вы будете видеть меня весь год». Против «Юве» аргентинец не сыграл из-за травмы. А есть еще мегаталантливый и пропустивший после операции девять месяцев Ансу Фати. Он уже начал работать с мячом и, возможно, вернется на поле раньше обозначенной врачами в качестве ориентира середины сентября.

А вот другой яркий воспитанник «ла масии» — Мориба — отсутствовал в заявке в связи с неопределенностью с будущим. До конца контракта остался год, и агент полузащитника требует поднять зарплату своего подопечного с одного миллиона евро до трех. Клуб с этим категорически не согласен, так что скоро Мориба может стать игроком «Челси». Что, впрочем, не решает проблем сине-гранатовых.

По ходу предыдущего сезона они тратили на зарплаты 110 процентов своих доходов. Сейчас планку удалось опустить до 95, однако этого все равно недостаточно. Покой менеджменту «Барсы» только снится, но эпоху без Месси каталонцы начали с завоевания трофея и красивейшего гола поставившего точку в разгроме «Юве» Пуча — 3:0. До первой игры в ла лиге — ровно неделя.