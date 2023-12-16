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«Барселона» в кризисе. Хави под чудовищным давлением, но увольнять его — безумие

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави.
Хави.
Фото AFP
Разбираемся в текущих проблемах каталонского клуба.

Страсти вокруг состава

Постчемпионское похмелье, кризис... Выбирайте на свой вкус — сути это не меняет. А она заключается в том, что у «Барселоны» в этом сезоне проблемы. Президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному директору Деку приходится даже публично выражать поддержку Хави, реагируя на слухи о возможном увольнении легенды. И в принципе, такая реакция вписывается в стратегию клуба, согласно которой получивший в сентябре заслуженный новый контракт главный тренер — ключевая фигура проекта, начатого после смены власти.

Тем не менее каждая неудача — а их в последнее время по меркам «Барсы» хватало — порождает массу слухов. Понятно, что часть из них — вроде недовольства руководства по поводу слов Хави о продолжающейся стадии строительства команды или излишнем количестве выходных для футболистов — генерируется мадридскими СМИ. Соответственно, верить им следует примерно так же, как при появлении в каталонской прессе инсайдов из раздевалки «Реала». А ведь такое было, когда сливочные попали в полосу неудач в последнем сезоне Зинедина Зидана. В общем, информационные войны в стиле класико.

Но есть и реальные, весьма странные истории. Например, вокруг формирования состава на заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов с «Антверпеном». Комментируя его, Хави сказал о совместном решении с Лапортой и Деку с целью лучше подготовиться к игре с «Валенсией». Поэтому Левандовски, Гюндоган и Араухо, которым планировали дать отдохнуть, отправились с командой в Бельгию, чтобы не выпадать из командной работы. Вот только спортивный директор разговор опроверг и назвал данное решение исключительно тренерским.

&laquo;Барселона&raquo; проиграла &laquo;Антверпену&raquo; в&nbsp;матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов&nbsp;&mdash; 2:3.. Теперь «Барселона» проиграла «Антверпену», «Ман Сити» без Холанна привели к победе юниоры

То есть вышли два взаимоисключающих заявления, косвенно вроде бы подтверждавших информацию Mundo Deportivo, согласно которой на включении лидеров в заявку настаивал Лапорта, потому что 2,8 миллиона евро за победу на дороге не валяются. Впрочем, и тут можно найти нестыковки, так как из трех упомянутых футболистов в старт попал только Левандовски, тогда как Араухо просидел 90 минут на скамейке. Да и в целом ротация была приличной.

И все равно при нынешнем уровне напряжения даже пара слов дает пищу любителям конспирологии. К примеру, стоило Лапорте перед проигранным каталонским дерби благосклонно заявить, что, если титул не выиграет «Барса», он бы хотел видеть чемпионом «Жирону», и мы уже знакомимся с новой теорией. Якобы летом Хави уйдет в отставку, а его сменит тренирующий команду-сенсацию сезона Мичел Санчес. Вот только автор данной новости Жюльен Гальярдо летом уверял, что «Реал» выкупил у «ПСЖ» трансфер Килиана Мбаппе. Так и с Хави, чье соглашение теперь действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Фото Reuters

Тренерский антирекорд

Сам Хави, впрочем, прекрасно понимает, что такое быть тренером «Барселоны» и каков уровень требований. Он даже обмолвился, что не сидел бы в своем кресле, если бы в прошлом сезоне не выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. И вряд ли в этих словах присутствует позерство. Скорее понимание давления, с которым сталкивается тренер, когда все вокруг говорят, что «Барса» за 16 туров уже пропустила 18 мячей после 20 за весь прошлый чемпионат, а в Лиге чемпионов у Хави самый высокий процент поражений за всю историю клуба (42,8).

Цифры и впрямь красноречивые, и это прямая претензия к тренеру. С другой стороны, так ли все однозначно? Есть же и зона ответственности клуба, который бодро рапортует о кардинальном улучшении финансовой ситуации, новых спонсорах и росте доходов, но в силу имеющихся ограничений не может решить ряд кадровых проблем. Можно сколько угодно рассуждать, что пожелания Хави выполняются и он получает игроков уровня Гюндогана, Кристенсена и Рафиньи, но когда Бускетса приходится заменять бюджетным Ориолем Ромеу, а дыру на правом фланге обороны затыкают не испытывающие от этого восторга Араухо и Кунде, сложно ждать совершенного футбола.

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Так и с Левандовски, чья результативность на второй испанский сезон резко пошла на спад. Раньше все считали, как «Барса» переписывает рекорды по числу подач в штрафную. Сейчас звучат упреки в том, что их недостаточно, поэтому потенциал Леви не реализуется в полной мере. Только все это — чистой воды вкусовщина, а играть нужно уметь по-разному. Тот же «Реал» может устраивать в атаке бразильский карнавал имени Родриго и Винисиуса Жуниора, а может банально грузить в штрафную в расчете на умение Хоселу забивать со «второго этажа».

И Хави неплохо справлялся с отсутствием Левандовски, используя Феррана Торреса в роли ложной «девятки». Что до количества подач, то оно пошло на спад в том числе в силу корректировки стиля, исходя из набора исполнителей. Все-таки Бальде играет более тонко в сравнении Жорди Альбой, а Ямаль несравним по своему типажу с одним из лучших ассистентов прошлого сезона Дембеле, который сбежал в «ПСЖ» и подставил не только клуб, но и персонально реанимировавшего его карьеру Хави.

Главный тренер «Барселоны» Хави.
Фото AFP

Травмы и молодость

Кажется, к словам Хави о строительстве команды излишне придираются, потому что он не ищет оправдание, а говорит о процессе возвращения великой «Барселоны», частью которой он когда-то был. Но готовы ли в клубе ждать так долго, если спустя два с половиной года работы нынешнего штаба речь идет о половине пройденного пути?

Да, Роналду Куману шансов, по сути, не дали, и спасли его лишь блестящая форма Месси, которого голландец сумел снова сделать счастливым в «Барсе», и выигранный Кубок Испании. А потом — когда тренер узнал, что клуб не может подписать Лео, а также вынужден расстаться с очередной группой игроков во главе с наконец-то раскрывшимся на «Камп Ноу» Гризманном — судьба специалиста была решена.

С Хави все иначе. Пусть и с оговорками, он получает многое из того, о чем просит. Кунде, Левандовски, Торрес, Рафинья, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Жоау Феликс — о таких подписаниях предшественник не мог и мечтать. Вместе с тем на команду обрушилась эпидемия травм. Словно вернулось то, с чем боролся Хави после своего прихода, вводя жесткие требования по дисциплине и питанию.

Игроки &laquo;Барселоны&raquo; после поражения в&nbsp;матче с &laquo;Шахтером&raquo;. Хави сказал, что «Барселона» на «полпути к возвращению величия». А потом назвал поражение в Лиге чемпионов позорным

Тренер лишен возможности показать во всей красе свою полузащиту, так как сначала по несколько месяцев пропустили Педри и Френки де Йонг. Теперь до конца сезона выбыл Гави. В лазарете на разные сроки оказывались и другие лидеры, а лучший вратарь лиги прошлого сезона Тер Штеген и сейчас находится на больничном. Кто-то, конечно, скажет, что в Мадриде Карло Анчелотти справляется с не меньшими проблемами, только между двумя испанскими грандами есть важное отличие.

Один из них финансово благополучен и системно выстроен. Другой — с переменным успехом выбирается из глобального, а не текущего локального кризиса. При этом Хави не без успеха вводит в состав собственных воспитанников. Еще в прошлом сезоне проблему наследника Альбы решил Бальде. В этом звездный статус обрел 16-летний Ямаль, в середине поля раскрылся Фермин Лопес, а Гиу в свои 17 лет готовится со временем замахнуться на статус основного центрфорварда. Плюс в январе из Бразилии подъедет невероятно талантливый Витор Роке.

Фото AFP

Самый сложный клуб

Все это — будущее «Барсы». Но и одновременно ее настоящее, и заслуги Хави тут очевидны. Он неидеален и тоже учится вместе со своей командой. В том числе и добиваться чего-то в эпоху после Месси. Без Лео уже были и первый титул, и первое чемпионство, и первый выход из группы в ЛЧ. Каталонцам нужно просто набраться терпения. Об этом и говорил Хави после поражений от «Жироны» и «Антверпена», а его пресс-конференция перед игрой в Валенсии, которую тренер назвал финалом, получилась очень эмоциональной.

Журналистам, которых упрекнули за отсутствие поздравлений по случаю выхода в плей-офф ЛЧ, прилетело за то, что еще месяц назад они называли Хави своим Алексом Фергюсоном для «Барсы», а теперь пишут об отставке в случае поражения на «Месталье». Критикам и части болельщиков досталось за нападки на команду, которая заслуживает уважения, так как является чемпионом Испании, вышла из группы ЛЧ с первого места и может выиграть четыре трофея. Инсайдерам же тренер ответил словами о великолепных отношениях с Деку и необходимости всем грести в одном направлении. А еще подчеркнул, что «Барса» — самый сложный клуб в мире. И место, где он не хочет потерпеть неудачу, потому что это команда всей его жизни.

Жоау Канселу. Канселу — главный трансфер «Барселоны» за последний год. Португалец преобразил атаку команды

«Я получаю сообщения так, будто это похороны, как будто мои отец или мать умерли», — выдал Хави еще одну мощную фразу, говоря о том, что нельзя унывать и впадать в депрессию. Это точно не про него. Он вновь сказал, что в футболе, если нет результата, тренер уходит. После сезона. Возможно, это некий сигнал руководству. А резкие шаги именно сейчас будут выстрелом «Барсы» в собственную ногу. Или сразу в голову.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
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Вильярреал

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