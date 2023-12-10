Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика
Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прервали на 18-й минуте (при счете 0:1), когда стало известно, что у одного из фанатов начались проблемы с дыханием и сердцем.
Что произошло?
Из находящихся на поле игроков первым о проблемах со здоровьем у болельщика узнал голкипер гостей Унаи Симон. Он просигнализировал помощнику главного арбитра и настоял на остановке встречи. Фанаты отблагодарили вратаря чужой команды овациями и кричалкой: «Унаи, Унаи». В соцсетях футболист стал настоящим героем, а многочисленные видео с его поступком активно обсуждаются местными жителями.
Именно испанец попросил клубных врачей прийти на помощь. К тому моменту с человеком уже работали дежурные медики, находившиеся на стадионе. От других фанатов происходящее закрыли простыней. Игроки ждали примерно 20 минут, а затем ушли в подтрибунное помещение.
Состояние болельщика в какой-то момент стабилизировалось, его увезли в больницу, но жизнь спасти не удалось.
Матч решили не доигрывать. Клубы выразили соболезнования
Обе команды согласились сыграть встречу в другой день. Когда диктор объявлял решение о переносе, болельщики встали со своих мест и аплодировали.
По данным испанских журналистов, игра будет продолжена с 18-й минуты после рождественской паузы. Самая вероятная дата — 23 декабря, также возможен перенос на февраль.
«Ла лига и оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье погибшего», — указано в заявлении на сайте «львов».
«От имени клуба мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всем гранадцам», — говорится в сообщении в соцсетях «Гранады».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|15
|11
|1
|3
|32-14
|34
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
13
|Осасуна
|16
|4
|4
|8
|18-26
|16
|
14
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|15
|2
|7
|6
|20-21
|13
|
17
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|16
|0
|4
|12
|17-39
|4
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 0
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|0 : 1
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|0 : 3
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|1 : 0
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|2 : 1
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|1 : 1
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|14
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0