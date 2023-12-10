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Сегодня, 23:10

Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика

Матч «Гранада» — «Атлетик» перенесли из-за смерти фаната
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Фанаты покидают трибуны после новостей о трагедии.
Фото AFP
Унаи Симон.
Фото Global Look Press
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Фаната не удалось спасти.

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прервали на 18-й минуте (при счете 0:1), когда стало известно, что у одного из фанатов начались проблемы с дыханием и сердцем.

Что произошло?

Из находящихся на поле игроков первым о проблемах со здоровьем у болельщика узнал голкипер гостей Унаи Симон. Он просигнализировал помощнику главного арбитра и настоял на остановке встречи. Фанаты отблагодарили вратаря чужой команды овациями и кричалкой: «Унаи, Унаи». В соцсетях футболист стал настоящим героем, а многочисленные видео с его поступком активно обсуждаются местными жителями.

Унаи Симон.
Фото Global Look Press

Именно испанец попросил клубных врачей прийти на помощь. К тому моменту с человеком уже работали дежурные медики, находившиеся на стадионе. От других фанатов происходящее закрыли простыней. Игроки ждали примерно 20 минут, а затем ушли в подтрибунное помещение.

Состояние болельщика в какой-то момент стабилизировалось, его увезли в больницу, но жизнь спасти не удалось.

Матч решили не доигрывать. Клубы выразили соболезнования

Обе команды согласились сыграть встречу в другой день. Когда диктор объявлял решение о переносе, болельщики встали со своих мест и аплодировали.

По данным испанских журналистов, игра будет продолжена с 18-й минуты после рождественской паузы. Самая вероятная дата — 23 декабря, также возможен перенос на февраль.

«Ла лига и оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье погибшего», — указано в заявлении на сайте «львов».

«От имени клуба мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всем гранадцам», — говорится в сообщении в соцсетях «Гранады».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
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