Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика

Фаната не удалось спасти.

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прервали на 18-й минуте (при счете 0:1), когда стало известно, что у одного из фанатов начались проблемы с дыханием и сердцем.

Что произошло?

Из находящихся на поле игроков первым о проблемах со здоровьем у болельщика узнал голкипер гостей Унаи Симон. Он просигнализировал помощнику главного арбитра и настоял на остановке встречи. Фанаты отблагодарили вратаря чужой команды овациями и кричалкой: «Унаи, Унаи». В соцсетях футболист стал настоящим героем, а многочисленные видео с его поступком активно обсуждаются местными жителями.

Унаи Симон. Фото Global Look Press

Именно испанец попросил клубных врачей прийти на помощь. К тому моменту с человеком уже работали дежурные медики, находившиеся на стадионе. От других фанатов происходящее закрыли простыней. Игроки ждали примерно 20 минут, а затем ушли в подтрибунное помещение.

Состояние болельщика в какой-то момент стабилизировалось, его увезли в больницу, но жизнь спасти не удалось.

Матч решили не доигрывать. Клубы выразили соболезнования

Обе команды согласились сыграть встречу в другой день. Когда диктор объявлял решение о переносе, болельщики встали со своих мест и аплодировали.

По данным испанских журналистов, игра будет продолжена с 18-й минуты после рождественской паузы. Самая вероятная дата — 23 декабря, также возможен перенос на февраль.

«Ла лига и оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье погибшего», — указано в заявлении на сайте «львов».

«От имени клуба мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всем гранадцам», — говорится в сообщении в соцсетях «Гранады».