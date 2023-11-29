Канселу — главный трансфер «Барселоны» за последний год. Как защитник преобразил атаку команды

А мог закончить с футболом десять лет назад.

Жоау Канселу — главный герой «Барселоны» прямо сейчас. Перед матчем с «Порту» каталонцы оказались в сложной ситуации: нужно было обыгрывать дома серьезного соперника, иначе шансы на выход в плей-офф подвисали в воздухе вопросом. Третьего подряд отсутствия плей-офф ЛЧ Хави вряд ли бы простили.

На 30-й минуте гости открыли счет, и катастрофа замаячила очень отчетливо. Но тут на авансцену вышел Канселу, закрывший позицию левого защитника из-за отсутствия Бальде. Сперва португалец забил роскошный мяч после смещения в центр, а во втором тайме исполнил голевой пас на Феликса. 2:1, «Барса» — на первом месте в группе.

Уже сейчас можно говорить, что аренда Канселу — уникальная удача клуба, и выкуп его трансфера будет являться приоритетной задачей на летнее трансферное окно.

Канселу чуть не закончил с футболом в раннем возрасте

Дебютировав в первой команде «Бенфики» в 2012-м (в товарищеском матче с «Жил Висенте»), Канселу начинал базовым португальским вундеркиндом. Причем «вундеркинд» — это уже давно не признак особенности игрока. Ежегодно лиссабонский клуб (не говоря уже про всю Португалию в целом) отправляет во взрослый футбол по несколько таких мегаталантов.

Более того, Жоау был близок к завершению карьеры в январе 2013 года из-за трагедии. Возвращаясь поздней ночью из аэропорта на машине с мамой Филоменой и младшим братом Жуаном (они отвозили туда отца Жозе), семья попала в аварию на шоссе. Жоау с братом отделались легкими травмами, а мама скончалась.

Жоау очень тяжело переживал потерю матери и раздумывал об уходе из футбола: он не ходил на тренировки, а в официальных матчах за «Бенфику» еще не дебютировал. Никто не мог гарантировать, что он пробьется в серьезный футбол, а не скатится до низших дивизионов.

«Я ощущал себя роботом, который вынужден делать свою работу, а потом возвращаться домой, и так на следующий день, и снова. Когда я потерял мать, мне разонравился футбол. Я играл, потому что был должен», — вспоминал Жоау.

Но с наставлением отца Канселу решил продолжать. За «Бенфику» Жоау особо и не поиграл — уже в 20 лет защитника отправили в «Валенсию», а через четыре года, транзитом через «Интер», он перешел в «Ювентус». Несмотря на интересные хайлайты, сопутствовавшие тогда карьере португальца (например, голевая на Роналду в камбэке против «Атлетико» в ЛЧ), Канселу казался незамысловатым фулбеком. Хорошо навешивает, много бегает, техничный, но без чего-то цепляющего. В АПЛ таких на каждую команду по две штуки.

Иронично, что именно переезд в АПЛ помог португальцу обрести футбольную индивидуальность. Трансфер в «Манчестер Сити» сначала никто не понял: зачем Гвардиоле еще один правый защитник и почему через год «Юве» меняет Жоау на вышедшего в тираж Данило?

Хосеп Гвардиола и Жоау Канселу. Фото Global Look Press

Пеп сделал из Канселу инвертированного защитника нового поколения, но в итоге они поругались

Сначала скепсис лишь подтверждался. В первых пяти турах Канселу сыграл лишь 90 секунд, но Гвардиола оправдывал малое игровое время тем, что португалец пропустил предсезонную подготовку. А это реальный аргумент: новичкам у Пепа традиционно необходим год для полноценной адаптации. И все же каталонец выделял Жоау время, отправляя ветерана-Уокера на банку.

Постепенно Гвардиола являл миру его проект: Канселу — левый защитник. Впервые он сыграл в этом амплуа против «Вулверхэмптона», хотя на скамейке сидел вполне здоровый Зинченко. А в последних двух турах АПЛ португалец отыграл на этой позиции 180 минут.

С сезона-2020/21 Канселу окончательно переформатировался в инвертированного крайнего защитника. Причем это новый этап эволюции данной роли. Помните ведь, что первым игроком такого типажа у Гвардиолы стал Филипп Лам? Но немец стартовал с родного правого фланга, помогая в продвижении мяча в своей опорной.

Канселу — это немного о другом. Он стартует с левого фланга и играет в центре не только для помощи при выходе из обороны, комбинаций, но и привнося непредсказуемость в чужой штрафной. Португалец радует тривелами, острыми передачами, а также ударами. По сути, он такой же инсайд, как Салах, Рэшфорд, Винисиус — только стартует чуть глубже.

Для сравнения: в сезоне-2020/21 Жоау нанес 35 ударов по воротам. Сезоном ранее всего было 15 ударов. А розыгрыш-2021/22, кажется, стал рекордным для амплуа крайних защитников за всю историю: 82 удара. Это 12-й результат для АПЛ того сезона, Канселу бил чаще Де Брейне, Мэддисона, Стерлинга, Жезуса и других. Правда, забить удалось лишь раз при 23 ударах в створ.

Канселу присоединился к группе элитных фулбеков не только АПЛ, но и всего мира. Португалец был важным элементом «Манчестер Сити» на пути к бесчисленным чемпионствам в АПЛ и Кубкам. Формально Жоау — часть команды, завоевавшей требл в прошлом сезоне, но глобального влияния он на команду не оказал. Всему виной конфликт с Пепом, который, кажется, не особо удивил самого тренера.

Вот что он говорил в начале 2022 года: «Каждый знает, насколько он важен и чего он достиг. Когда он только пришел, нам было сложно поладить — мы не соглашались по многим вещам. Частично так было из-за его ошибок, но теперь я доволен».

Через полгода конфликт Жоау снова проявился. Daily Mail сообщал, что игрок и тренер поругались из-за малого игрового времени защитника после катарского чемпионата мира. В семи матчах АПЛ он сыграл 247 минут из 630 возможных. Канселу, по слухам, даже угрожал Пепу, что уйдет из клуба. В целом он обещание сдержал: в конце января в рамках аренды перешел в «Баварию». Были инсайды, что последней каплей стало поведение игрока во время одного из спичей Гвардиолы: Жоау демонстративно надел наушники и игнорировал тренера. Хотя Пеп отрицал существование какого-либо конфликта, отвечая на вопросы журналистов.

Жоау Канселу. Фото Global Look Press

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В Мюнхене тоже не задалось. На левом фланге царил Альфонсо Дэвис, а справа железным игроком основы был Павар, плюс в составе имелся Станишич. Поэтому Жоау играл то атакующим фланговым игроком, то на обоих флангах обороны. Жоау стал чуть больше играть при Тухеле, который в апреле сменил Нагельсманна, но, например, в плей-офф ЛЧ его почти не задействовал.

Канселу и здесь был недоволен, да и самой «Баварии» игрок с большой зарплатной ведомостью не был необходим. Жоау вернулся в Манчестер, но обе стороны искали вариант для продолжения карьеры футболиста — мирного решения быть не могло. Объявилась «Барселона», у которой были серьезные проблемы с позицией правого защитника и финансами. Поэтому португальца с ногами оторвали в Каталонии, организовав аренду.

Хави хоть и использует Канселу на правом фланге, но оставляет ему те же функции, что и Пеп в «Сити». Жоау — один из лидеров команды по касаниям у чужой штрафной, бьет в среднем один раз за игру и часто смещается в центр, формируя пару опорников с Ромеу/Де Йонгом.

Новичок уже повлиял на несколько результатов: помог с двумя камбэками. Как уже было отмечено, с «Порту» в Лиге чемпионов отдал голевую и забил мяч, а в сентябре помог сделать из 0:2 счет 3:2 против «Сельты» — также с помощью передачи и гола.

Кажется, Канселу счастлив: «Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя комфортно, играя как в центре, так и на фланге. Это клуб мечты, все мои друзья знают о нем, все мои кумиры играли за «Барсу». Этап Жоау в Каталонии уже можно назвать очень важным: он посвятил дебютный гол «Бетису» скончавшейся матери.

Жоау также важен Хави и президенту клуба Жоану Лапорте. Они уже копят деньги на трансфер футболиста. Упускать такой шанс — преступление, учитывая, что альтернативами Канселу являются полузащитник Роберто и центрдеф Араухо, который вряд ли даст такой объем в атаке.