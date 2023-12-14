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Теперь «Барселона» проиграла «Антверпену», «Ман Сити» без Холанна привели к победе юниоры

«Барселона» проиграла «Антверпену» в Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» победил «Црвену Звезду»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 2:3..
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Пепе переписывает рекорды

Группа H

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
3:2
Барселона

В кои-то веки игра «Барселоны» не находилась в центре внимания. Каталонцы гарантировали себе первое место и в гостях у аутсайдера группы им не требовалось прыгать выше головы. Но все равно стало интересно уже с первых минут. Во-первых, Хави представил очередного юного таланта, выпустив в старте 17-летнего Форта. Во-вторых, в первой же атаке ворота сине-гранатовых поразил Вермерен, который значится в числе потенциальных новичков «Барсы».

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Боруссии&raquo;. В группе смерти — огненная развязка. «ПСЖ» вскочил в плей-офф ЛЧ, «Ньюкасл» вылетел из еврокубков

Отыгрались же гости благодаря голу, который подготовил классный пас Ямаля. Давненько он не переписывал историю, но в среду форварду это удалось, ведь в Лиге чемпионов 16-летние футболисты прежде не отмечались результативными передачами. Проблема же заключалась в том, что это был единственный удар гостей за первый тайм. «Антверпен» выглядел куда активнее и во второй половине вернул себе лидерство, вынудив Ориоля Ромеу допустить уже вторую результативную ошибку. И это еще «Барсе» не осложнили задачу, так как после подсказки ВАР сходивший к монитору арбитр отменил удаление Сержи Роберто.

В равных составах фаворит, казалось, спасся благодаря заменам. Опытный Гюндоган навесил со штрафного на голову 17-летнему Гиу. Развязка? Как бы не так. В отличие от «Реала», который накануне — и тоже без турнирной мотивации — одержал волевую победу, каталонцы ухитрились пропустить от начавшего с центра соперника в третий раз. В Антверпене теперь праздник — можно объявлять 13 декабря Днем первой победы в ЛЧ. Ну а Хави есть, о чем задуматься. Первое место есть, но второе поражение за несколько дней снова получилось крайне болезненным.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
5:3
Шахтер Д

Ну а в параллельном матче на «Драгау» началось без сюрпризов — с голевой атаки «Порту», которую начал длинным пасом Пепе, а завершил выведенный Эванилсоном на пустой угол Галено. Правда, в дальнейшем игра складывалась не банально, а почти вся защита хозяев словно выключилась, среагировав на поднятый фланг лайнсмена. Но свисток не прозвучал, и эпизод с выводом на пустые ворота Сикана нужно было доигрывать до конца. Вроде бы прописная истина, однако, забыв о ней, «драконы» поплатились, так как ВАР в процессе проверки эпизода никакого положения «вне игры» не обнаружил.

Ничья, впрочем, не устраивала отправившийся в Лигу Европы «Шахтер». Остаться в ЛЧ можно было лишь в случае победы, а «Порту» вызвавший недовольство гол гостей только дополнительно мотивировал. Еще до перерыва Галено — уже атакуя с дальней дистанции — вернул своей команде лидерство в счете, а во второй половине передача героя матча помогла отличиться Тареми. Дальше была открытая игра, в которой Пепе обновил собственный рекорд. Теперь отметка самого возрастного гола главного еврокубка поднята на отметку 40 лет и 290 дней.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

6

4

0

2

12-6

12

2. Порту

6

4

0

2

15-8

12

3. Шахтер

6

3

0

3

10-12

9

4. Антверпен

6

1

0

5

6-17

3

Хван Ин Бом не спас «Црвену Звезду»

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити

Единственная группа, где все команды после пяти туров уже знали свои итоговые места, превратила игровой день в поле экспериментов. А так как «Манчестер Сити» ждет поездка на клубный чемпионат мира, Хосеп Гвардиола устроил мощную ротацию. В Белграде вышел состав, который скорее можно увидеть на ранних стадиях английских кубков. Там, где шанс дается своим воспитанникам, и они в итоге обеспечили чемпионам Англии стопроцентный результат по итогам группового турнира.

Особенно усердствовал 20-летний Хэмилтон, который запомнит премьеру в главной команде на всю жизнь. Именно он открыл счет, раскачав защитника и с острого угла вогнав мяч под перекладину. И он же после гола сократившего отставание экс-полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома (у корейца еще и результативная подача углового) заработал пенальти, который реализовал появляющийся на поле по большим праздникам Филлипс.

Возможно, это его последний гол за «Сити» в преддверии ожидаемой январской смены команды. Зато у Хэмилтона и у исполнившего крутое соло в случае со вторым голом Бобба все впереди. Как и у форварда «Црвены Звезды» Миятовича, который значится в списке потенциальных новичков «Зенита». В среду, правда, форвард оплошал, и даже офсайд не оправдывает попадание с метра не в пустой угол, а в штангу.

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Янг Бойз

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

6

6

0

0

18-7

18

2. Лейпциг

6

4

0

2

13-10

12

3. Янг Бойз

6

1

1

4

7-13

4

4. Црвена Звезда

6

0

1

5

7-15

1

Суперсерия «Атлетико»

Группа Е

Лига чемпионов. Группа E
13 дек, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Лацио

Начавшаяся 19 февраля домашняя победная серия «Атлетико» достигла двадцати матчей, а команда Диего Симеоне заняла первое место в группе. В фирменном стиле, сочетая прагматизм с яркой атакующей игрой. Такой, которая позволяет раскатывать оборону соперника в эпизоде с голом Гризманна, который прежде на забивал в групповом турнире пять мячей. Еще одним героем вечера следует признать Самуэла Лино. Именно он помог французу открыть счет, отняв мяч около чужой штрафной. Да, потом из-за забравшегося в офсайд и мешавшего вратарю бразильца отменили гол Эрмосо, но Лино сам все исправил, эффектно пробив в «девятку» после короткой перепасовки с Депаем.

Лига чемпионов. Группа E
13 дек, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
2:1
Фейеноорд

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1. Атлетико

6

4

2

0

17-6

14

2. Лацио

6

3

1

2

7-7

10

3. Фейеноорд

6

2

0

4

9-10

6

4. Селтик

6

1

1

4

5-15

4

Статистика дня

1-й раз «Милан» попал в Лигу Европы с третьего места в группе ЛЧ.

2 гола с пенальти пропустил в последних четырех матчах ЛЧ «Фейеноорд». Это больше, чем в 59 играх голландского чемпионата.

12 сезонов подряд выходит в плей-офф «ПСЖ». Лучше серии только у «Реала» (21) и «Баварии» (16).

15 матчей не побеждал в ЛЧ «Селтик».

17 лет и 226 дней — возраст полузащитника «Ньюкасла» Майли, ставшего автором самого юного голевого паса для игроков английских клубов в главном еврокубке.

24 года и 260 дней — самый молодой средний возраст стартового состава «ПСЖ» с 2001 года.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Лацио
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Порту
ФК Селтик
ФК Црвена Звезда
1
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