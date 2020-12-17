Месси взял под опеку Педри. «Барса» обыграла лидера

«Барселона» поднялась на пятое место, с трудом победив «Реал Сосьедад» (2:1).

«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (2:1)

Голы: Виллиан Жозе, 27 (0:1). Жорди Альба, 31 (1:1). де Йонг, 43 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Мингеса (Лангле, 79), Араухо, Дест, Бускетс (Аленья, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 66), Брэйтуэйт, Педри (Пьянич, 74).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель, Ле Норман (Саньян, 85), Порту (Исак, 64), Мерино, Субельдия, Гевара (Наварро, 56), Субименди, Виллиан Жозе, Янузай (Барренечеа, 56).

Предупреждения: Янузай, 20. Бускетс, 41. Барренечеа, 58. Ле Норман, 80. Тринкан, 88. Аленья, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес.

16 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Суперкубковая нагрузка

Рассуждая о потерянных в этом сезоне очках, Роналд Куман заметил, что теперь «Барселоне» нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Мягко говоря, не самая простая задача для сине-гранатовых в их нынешним состоянии. Да еще и при жестком календаре, который на этой неделе для четырех клубов получается перегруженным. Все дело в январском Суперкубке, участники которого проводили вынесенные матчи 19-го тура.

С прошлого сезона данный турнир перешел к формату «Финала четырех» и в течение трех лет должен проводиться в Саудовской Аравии. Однако пандемия лишает поездку на Ближний Восток какого-либо смысла, так как и там придется играть при пустых трибунах. Перелеты — это тоже дополнительный риск для клубов, и уже несколько источников сообщили, что в этот раз Суперкубок останется дома. Говорят, что полуфиналы пройдут в Кордове и Малаге, а финал — в Севилье.

?Qu? te parece el nuevo 'look' de Griezmann? pic.twitter.com/G8v1zSj1yx — MARCA (@marca) December 16, 2020

Официально все станет известно в ходе предстоящей жеребьевки. И, кажется, сейчас для всех это дополнительная головная боль. Частично ее снимут премиальные, что по нынешним временам уже неплохо, однако чемпионат все равно важнее. Как для находившейся в середине таблицы «Барсы», так и для сенсационно взобравшегося на первое место «Реал Сосьедад».

Сдвоенный диспетчер

Самой интересной в стартовом составе каталонцев была пара центральных защитников. Несмотря на наличие в заявке на игру Лангле и Юмтити, Куман предпочел поставить на молодежь — 21-летних Араухо и Мингесу. Правда, о них не вспоминали до середины первого тайма, так как игра ожидаемо проходила на половине поля соперника. Однако давление даже при хорошем движении ни во что конкретное не вылилось, а баскам хватило одного шанса. Порту выиграл борьбу при подаче углового, обыгрался с партнером в штрафной и покатил мяч на пустой угол Виллиану Жозе.

Впрочем, упрекать в пропущенном голе исключительно защитников не стоит. Там была целая цепочка просчетов, а за бразильским бомбардиром не добежал Гризманн, вышедший на поле с оригинальными косичками. Но, похоже, гости из Сан-Себастьяна сами испугались своей прыти, так как прошлый раз они вели в счете на «Камп Ноу» в 1998 году! Тогда «Барса» выиграла 4:1, и, в принципе, данный счет мог повториться уже к перерыву, а реакция на пропущенный гол порадовала Кумана. Вроде защитник гостей успел выбить мяч у Педри, но точно на ногу Жорди Альбе. Да так удобно, что тот с нерабочей правой выстрелил в «девятку».

Затем с интервалом в минуту уже обыгравший голкипера Гризманн попал в перекладину, а Брэйтуэйт промахнулся с линии площади ворот. Любопытно, что эти форварды атаковали с флангов, тогда как в центре действовала связка Месси — Педри. Лео мог как оказаться на острие, так и опуститься глубже молодого партнера. Кто-то использует сдвоенный центр нападения, а тут получился сдвоенный диспетчер, причем капитан постоянно подсказывал Педри, и опекал его, как раньше заботился о Фати. Впереди же мог оказаться даже Френки де Йонг. И хотя голландец успел расстроиться из-за отмашки ассистента судьи, ВАР исправил ошибку: никакого офсайда не было, и на перерыв «Барса» ушла уже ведя в счете.

Промахи Гризманна могли стоить победы

На игру сине-гранатовых в атаке было приятно смотреть. Единственное, что расстраивало болельщиков, это реализация, и Гризманн выглядел настоящим антигероем. В одном эпизоде, конечно, здорово сыграл Алекс Ремиро, но как можно было с полутора метров не занести мяч в пустые ворота после прострела Альбы?!

Griezmann missed this ? pic.twitter.com/JAO51dTtvK — ESPN FC (@ESPNFC) December 16, 2020

Логично, что француза вскоре заменили, а его промахи могли выйти «Барсе» боком, когда свежий Исак убежал от Мингесы и уже пробросил мяч мимо тер Штегена. Оставалось сделать последнее касание, однако швед даже не понял, как мяч оказался выбит у него из-под ног. Но самым удивительным в этом эпизоде было то, что страховать защитников примчался совершивший невероятный рывок Педри.

El golpetazo con el palo que se ha pegado Pedri por pegarse un carrer?n desde su campo e impedir el gol de Isak. No solo tiene calidad a espuertas, es que encima trabaja, suda, presiona y compite como una fiera. El Barcelona sonr?e con su joya pic.twitter.com/rMJYjxbzw6 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 16, 2020

Юноше это стоило травмы, и он уступил место на поле Пьяничу. И пусть это было стечением обстоятельств, инициативу «Барса» упустила уже без своего вундеркинда. Каталонцы и без победы рисковали остаться, если бы в одной атаке с двумя ударами не справился великолепный тер Штеген. Видимо, «Камп Ноу» действительно заколдованный для «Реал Сосьедад» стадион. В ла лиге он проиграл здесь 23-й раз подряд, повторив аналогичную черную серию 1929-1961. Баски уступили лидерство «Атлетико», а «Барса» уже вплотную подобралась к лигочемпионской четверке.