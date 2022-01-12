Хави нацелился на первый тренерский трофей с «Барселоной». В Суперкубке его ждет испытание класико

Каталонский клуб мечтает о первой значимой победе после смены главного тренера.

Турнир для сенсаций

У «Реала» сейчас настолько все хорошо, что даже становится скучно. Бензема и Винисиус Жуниор — словно люди с другой планеты. В ла лиге конкурентов у мадридцев не видно, и трудно поверить, что отстающая на пять очков и имеющая игру в запасе «Севилья» способна на длинной дистанции выдержать взятый командой Карло Анчелотти темп. Другое дело — Суперкубок Испании, где случиться может всякое. Как, например, в прошлом году.

Тогда вся Испания ставила на класико в финале, а потом — на первый трофей Роналда Кумана в «Барселоне». Однако завершилось все триумфом «Атлетика», который по очереди убрал с пути обоих грандов, а Лео Месси в концовке дополнительного времени заставил сорваться и заработать свою первую красную карточку за всю карьеру в каталонском клубе.

Конечно, не стоит утверждать, что сейчас уже сами каталонцы выступают в роли прошлогодних басков, на которых никто не ставил. Но очевидно, что «Барса» не фаворит предстоящего класико. Тем не менее Хави, не раз бравший верх над «Реалом» в качестве игрока, говорит о вере в победу, и было бы странно, если бы он этого не делал. Или, как Куман на последнем этапе своей работы, твердил бы о бесконечных проблемах и невозможности ставить высокие задачи здесь и сейчас.

Те заявления голландца выводили из себя и болельщиков, и Жоана Лапорту, заявившего, что настрой на поражения несовместим с философией «Барселоны». Хави с его клубной ДНК и говорит, и думает иначе, и это точно не игра на публику. По крайней мере после унизительно поражения в Лиге чемпионов от включившейся максимум на треть оборотов «Баварии» коуч устроил футболистам разнос, заявив: «Некоторые из вас не понимают, что такое играть за «Барсу».

Тогда же у Хави состоялся разговор с президентом, и тот пообещал усилить состав уже в январе. То есть совершить новогоднее волшебство, несмотря на висящий на клубе миллиардный долг и тиски потолка зарплат, который существенно ограничивает финансовые маневры. Нарушив лимит в прошлом сезоне, теперь «Барса» вынуждена урезать расходы при любом подписании нового игрока. Согласно действующим в ла лиге правилам, для нарушителей предусмотрен особый порядок. И чтобы летом внести в платежную ведомость оклады новичков в размере 50 миллионов евро, клубу пришлось сократить общий фонд зарплаты в соотношении 4 к 1 — на 200 миллионов.

Финт с Юмтити

Соответственно, и зимняя дозаявочная кампания превращается для клуба в танцы с бубнами. Например, контракт с нестареющим Дани Алвесом подписывался под гарантии продать игроков в январе. Красивая история о том, что 38-летний бразилец будет играть за символическую сумму в 1 евро, точно не сработала бы сразу по двум причинам. Во-первых, ла лига этому просто не поверила бы. Во-вторых, кроме потолка в Испании существует и пол зарплат: в высшем дивизионе нельзя платить футболистам менее 155 тысяч евро в год.

Сложнее оказалась операция по заявке Феррана Торреса, за переход которого из «Манчестер Сити» заплатили 55 миллионов евро. Тут оказалось недостаточно даже избавления от Филиппе Коутинью, который во время аренды в «Астон Вилле» будет получать от англичан 65 процентов своего оклада, а от оставшейся — барселонской — части он вообще отказался. Однако финансовый блок каталонцев, убедившись в бесперспективности попыток срочно продать защитника Юмтити, нашел удивительный и даже парадоксальный выход из тупика.

С французом подписали новый контракт, продлив нынешнее соглашение на три года. На первый взгляд это кажется сумасшествием, но дело в деталях. Прежде всего, зарплата Юмтити стала ниже. Но самое важное — ему сократят выплаты за оставшиеся по прежнему соглашению полтора года. Есть и другие нюансы, но в данном случае они непринципиальны, так как два первых условия позволили освободить место в фонде зарплат и заявить Феррана Торреса. Так что новичок может дебютировать уже в предстоящем класико, хотя его могла оставить вне игры накрывшая «Барсу» новая волна пандемии.

Пике обещает битву

Изначально в заявке «Барсы» на Суперкубок фамилии Торреса не было. Но во вторник он и давно не игравший лучший молодой футболист Европы прошлого года Педри наконец-то сдали отрицательные тесты на COVID и отправились в Саудовскую Аравию. И это важный момент, так как кадровые проблемы сине-гранатовых в последнее время смахивали на почти глобальную катастрофу.

Достаточно посмотреть на список отправившихся сражаться за Суперкубок футболистов, где рядом с фамилиями Араухо, Ансу Фати и Френки де Йонга стоят звездочки, а ниже идет пояснение, согласно которому это трио еще не получило одобрения медицинского штаба. Если же вспомнить полученное в игре с «Гранадой» повреждение Эрика Гарсии, который будет восстанавливаться не менее пяти недель, можно констатировать: до оптимального состава «Барсе» еще далеко.

Да и время набрать форму, как в случае с не игравшим месяц Депаем, требуется. Не говоря уже о Брэйтуэйте, который начал сезон с дубля, но еще в августе перенес операцию и только возобновил тренировки. Так что пока Хави старается выжать максимум из того, что есть под рукой. Порой получается, как в случае с Люком де Йонгом, который вроде бы совершенно не сочетается со стилем тренера, но забил в двух последних матчах фирменные голы со «второго этажа».

Все громче заявляет о себе молодежь «Барсы». Не только приглашенный в сборную в 17 лет уникум Гави, но и Нико Гонсалес, Эззалзули, Хутгла. Опыта им, о чем говорит главный тренер, пока не хватает, но испытание большими матчами — именно то, что требуется нынешней «Барселоне». И когда Жерар Пике, подогрев обстановку едкими комментариями по поводу заработанного «Реалом» скандального пенальти в Валенсии, говорит о том, что его команда по сравнению с проигранным первым в сезоне класико изменилась и готова играть с Мадридом на равных, ему хочется верить. Как минимум потому, что великому противостоянию нужна по-настоящему сильная «Барселона».