Вернул Дани Алвеса и штрафы, ввел строгие правила и реформирует медицинский штаб. С чего Хави начал работу в «Барселоне»

Сине-гранатовые стремительно перестраиваются на новый лад.

Возвращение легенды

Первая рабочая неделя Хави на посту главного тренера «Барселоны» завершилась взрывом информационной бомбы, а именно объявлением о возвращении на «Камп Ноу» Дани Алвеса. Слухи о том, что разорвавший контракт с «Сан-Паулу» из-за невыплаты зарплаты ветеран предложил свои услуги каталонцам, ходили давно, но все равно положительное решение данного вопроса удивило многих. Все-таки подписание 38-летнего Алвеса не слишком вяжется с провозглашенной «Барсой» сменой поколений.

Тем более на родине у легендарного защитника хватало критиков, и ряд экспертов утверждал, что ошибки в какой-то момент превратившегося из правого защитника в опорного хавбека Алвеса словно не замечают. Просчеты, бесспорно, были, но все равно бразилец — уникален. Не случись травмы, он обязательно сыграл бы летом на Кубке Америки, однако 43-й в карьере трофей самый титулованный игрок в истории мирового футбола все же завоевал на Олимпиаде-2020 в Токио.

Роналду Куману бразилец оказался не нужен, но контакты не прекращались, и президент каталонцев Жоан Лапорта подыскивал для Алвеса место в структуре клуба. Однако не собиравшийся заканчивать бразилец мечтал о другом и написал в своем Instagram: «Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы это случилось. Не думал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени. Но мои сердце и душа знали, что этот день настанет. Я возвращаюсь домой, откуда никогда не уходил».

Возвращается Алвес не только как футболист, который сможет выйти на поле только в январе. Одержимый победами ветеран должен еще и создавать атмосферу в коллективе. Вдобавок ко всему бразилец не только боец и один из хранителей славных традиций, но еще и специалист по позитиву. Как пишут в Испании, Хави нужны все качества бывшего одноклубника, поэтому не только Алвес сражался за свое возвращение, но и «Барселона» с ее ограничениями из-за жесткого потолка зарплат билась с ла лигой за регистрацию составленного по схеме «1+1» контракта.

Судя по всему, сине-гранатовые убедили чиновников в том, что после открытия зимнего трансферного окна они разгрузят платежную ведомость. На усиление же Хави обещают выделить менее 10 миллионов евро. По нынешним ценам — мизер, что позволяет вести речь не о полноценных трансферах, а об арендных соглашениях, как в случае с не прижившимся в «Челси» Саулем или готовящимся стать свободным агентом Рахимом Стерлингом. Последнее особенно актуально из-за желания Хави получить флангового игрока атаки. В Усмана Дембеле тренер верит, однако постоянные травмы француза ничего не гарантируют.

Кроме того, важно подписать новый контракт с 17-летним вундеркиндом Гави. Летом же все может поменяться, если «Барселона» получит нового титульного спонсора. Если верить местным инсайдерам, среди имеющихся вариантов присутствует потенциальный партнер из Саудовской Аравии, который готов выплачивать клубу порядка 100 миллионов евро в год.

Вернуть утраченное

Все это случится потом, а пока Хави устанавливает новые порядки. Исключений нет ни для кого, и даже тем, кто когда-то играл вместе с главным тренером, придется начинать с нуля. А еще — не отвлекаться ни на что постороннее, из-за чего Жерару Пике было запрещено участие в запланированном ранее ток-шоу.

Очевидно, что все публичные мероприятия станут максимально корректными, так как в своде правил Хави отдельный пункт посвящен поддержанию имиджа клуба. Остальные нововведения, включая необходимость получать разрешение на дальние поездки и за два дня до матча не возвращаться домой поздно, непосредственно футбольные. Они затрагивают организацию тренировочного процесса, дисциплину и режим.

Одна из ключевых причин смены ритма жизни команды — обилие травм. Это уже стоило увольнения главе медицинского штаба Рамону Каналу, ответственному за физподготовку, и физиотерапевту, которых сменили специалисты, работавшие с Хави в «Аль-Садд». Кроме того, тренер попросил вернуть в клуб Рикардо Пруна — одного из лучших специалистов Испании в области спортивной медицины, который отработал в «Барселоне» четверть века.

Теперь футболисты обязаны приезжать на тренировки за полтора часа до начала занятия и готовить себя к работе. То есть делать, в общем-то, очевидные вещи, которых не было при Кумане. Привыкший к другому режиму Серхио Агуэро, чья карьера из-за проблем с сердцем находится под угрозой, удивлялся, что тренажерный зал перед тренировками закрыт, а футболисты приезжают на базу за полчаса до выхода на поле.

Теперь опоздание карается штрафом, и первым санкциям подвергся задержавшийся на три минуты Дембеле. Это давняя болезнь форварда, но растущий в геометрической прогрессии размер санкций должен помочь. Кроме того, в команде введен ежедневный контроль веса. Питаться игроки будут вместе, а меню контролируют диетологи.

Возможно, кому-то некоторые нововведения в тягость, но в целом позитивный настрой игроков очевиден. В этом плане показателен пример Самюэля Юмтити, который пашет за двоих, пытаясь доказать свою необходимость «Барселоне». Куман во француза не верил, а что такое немилость голландца, могут рассказать Миралем Пьянич или Рики Пуч.

Сейчас воодушевлены все. И футболисты, и болельщики. Как говорит Хави, его миссия — вернуть утерянное. До премьеры в дерби с «Эспаньолом» осталась всего неделя.