Бензема и Винисиус сметают все на своем пути.

В среду, 12 января, нас ждет очередная серия великого противостояния — «Барселона» против «Реала». На этот раз вечные соперники будут выяснять отношения в Суперкубке Испании. Сделать ставки на эль-класико вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Какой формат Суперкубка Испании?

Вот уже несколько лет Суперкубок Испании разыгрывается по новой формуле. Вместо привычного соперничества чемпиона и обладателя Кубка формат турнира был расширен — теперь в нем принимают участие и призеры чемпионата, а матчи проходят в Саудовской Аравии, которая договорилась с испанскими лигой и федерацией.

Благодаря новому формату и стало возможно очередное класико. «Барселона» участвует в Суперкубке как обладатель Кубка Испании, а вот «Реал» остался в прошлом сезоне без трофеев, но занял 3-е место в чемпионате.

Формула турнира проста: два полуфинала, а потом финал. 12 января сыграют «Реал» и «Барселона», на следующий день — чемпион Испании «Атлетико» и финалист Кубка страны «Атлетик».

Винисиус Жуниор обнимает Карима Бензема. Фото Reuters

Где смотреть матч «Барселона» — «Реал»?

«Барселона» и «Реал» сыграют 12 января в Эр-Рияде на стадионе имени короля Фахда. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 12 января

Сейчас «Барселона» и «Реал» — команды из разных весовых категорий. Замена Роналда Кумана на Хави не оказала мгновенного волшебного эффекта. Выход сине-гранатовых из кризиса будет долгим и мучительным. А вот сливочные в полном порядке — уверенное лидерство в Примере и разгром «Валенсии» перед отлетом в Саудовскую Аравию плюс сумасшедшая форма Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Реал» фаворитом матча. Коэффициент на победу мадридцев — 2.08, «Барселоны» — 3.40, на ничью — 3.80.

«Барселона» не может победить «Реал» вот уже почти три года — с марта 2019-го. С тех пор — ничья и четыре поражения подряд во всех турнирах. И есть все основания думать, что серия продлится. С другой стороны, даже в трех последних проигранных матчах «Барселона», как бы ни было у нее все плохо, забивала «Реалу».

Прогноз «СЭ»: победа «Реала» при тотал больше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 2.85.

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