Бензема и Винисиус разорвали «Валенсию», «Барселона» упустила победу, Шапи нокаутировал «Галатасарай»

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: Дани Алвес и Бензема пишут историю

Начало года для «Барселоны» получилось насыщенным. Они наконец-то трудоустроили Филиппе Коутинью, отравив его в аренду в «Астон Виллу», причем бразилец будет получать в Англии только 65 процентов своей зарплаты. Его оклад бирмингемцам не по карману, а оставшуюся часть — от «Барселоны» — игроку не выплатят, так как он пошел на сокращение зарплаты.

Финансовая тема по-прежнему остается горячей, ведь каталонцам нужно сокращать ведомость ради включения в заявку Ферррана Торреса. Это Жоан Лапорта верит в подписание Холанна, а пока клубу пришлось выступить с заявлением и объявить недостоверными попавшие в прессу данные о зарплатах ведущих футболистов. По версии Esport3 главным богачом оказался Жерар Пике с 28 миллионами евро. Защитник не смолчал, опубликовав в своем Twitter прямо противоположные данные, согласно которым половина его зарплаты за сезон составила чуть более 2,3 миллиона.

Personatges com aquest cobrant d'una televisi? p?blica per defensar els seus amics. Aqu? tens el 50% de la meva n?mina cobrada a 30 de desembre. Respecta't una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqu? (@3gerardpique) January 7, 2022

Эти суммы, конечно, не идут ни в какое сравнение с заработками согласившегося играть за символические деньги Дани Алвеса. Повторный дебют бразильца за «Барсу» состоялся в кубковой игре в середине недели, а в субботу он установил клубный рекорд, в 38 лет и 247 дней став самым возрастным футболистом в составе каталонцев в матчах испанского чемпионата. Причем Хави снова поставил на ветерана, хотя в заявку вернулся Дест.

Из тех, кому врачи дали добро на возвращение на поле, с первых минут появился только Гави, и в дебюте его навес на голову Люка де Йонга не стал голевым только из-за сантиметрового офсайда в начальной стадии атаки. Похоже, голландцу всегда требуется несколько попыток. Как и против «Мальорки», позже форвард отметился эффектным ударом, которому чуть-чуть не хватило точности, а третий заход на цель завершился голом со «второго этажа». По законам жанра в роли ассистента выступил Дани Алвес, и теперь многие будут жалеть, если «Барса» все же отправит де Йонга в «Кадис».

Вот только для победы в этот раз одного гола не хватило, так как в концовке «Барсу» подвел удаленный после глупого подката сзади Гави. А еще арбитр дважды простил Пике, хотя, как выяснилось, многих ввели в заблуждение испанские телевизионщики, ошибочно приписавшие защитнику желтую карточку. Соответственно, удаление ему не грозило, но проблем и так хватало, ведь Алвес доигрывал матч с повреждением, а Эрика Гарсию ранее поменяли из-за травмы. В итоге каталонцы дрогнули при подаче углового, и Пуэртас пробил так, что у проводившего 200-й матч в ла лиге Тер Штегена не было ни шанса на спасение. Мысли о четвертом месте «Барсе» придется отложить, а «Гранаду» она не может обыграть на протяжении трех матчей (=2-1).

Сейчас непонятно, на чем основывается вера Хави в успех в предстоящем класико в полуфинале Суперкубка Испании. «Реал», начав год с сенсационного поражения от «Хетафе», выглядит гораздо мощнее и монолитнее. В том числе и кадрово, так как в состав вернулся Винисиус Жуниор, который к лету должен подписать новый контракт на серьезно улучшенных финансовых условиях.

С «Валенсией» сливочные методично усиливали давление и ближе к перерыву добились своего. И если сначала каркас ворот остановил удар Модрича, то неоднозначный фол на Каземиру привел к назначению пенальти. Так Бензема забил свой 300-й (а потом и 301-й) гол за «Реал», и в ближайшее время француз может выйти на третье место в списке лучших снайперов за всю историю клуба. До великого Альфредо Ди Стефано осталось всего семь мячей. В зоне досягаемости и Рауль (323), и только Криштиану Роналду выглядит небожителем с его 450 точными ударами.

Только про португальца с таким Бензема и с нынешним Винисиусом в Мадриде давно не вспоминают. Организованный ударным тандемом второй гол стал украшением субботнего вечера, а Денис Черышев появился на поле на 66-й минуте, когда бразилец уже довел счет до крупного. Единственное, чего добились «летучие мыши» — сократили отставание, причем Куртуа парировал пенальти от Гонсалу Гедеша, и португалец отличился на добивании. Последнее же слово все равно осталось за «Реалом», который явно нацелился взять первый трофей после возвращения Карло Анчелотти.

Германия: невероятный камбэк Дортмунда

Доменико Тедеско начал работу в Лейпциге с двух побед, однако перед рождественскими каникулами команда потеряла пять очков в двух играх с аутсайдерами. Пауза оказалась как нельзя кстати, и «быки» использовали ее с толком. По крайней мере, даже в отсутствие Форсберга «Лейпцигу» удалось уверенно переиграть соседа по таблице.

В первой голевой атаке все сделал Андре Силва. Португалец начал ее отбором в центральной зоне, потом заработал пенальти, когда удаленный Хак сыграл рукой, и сам же реализовал 11-метровый. А едва начался второй тайм, и самый яркий игрок «быков» в этом сезоне Нкунку отметил свой выход на замену голевой передачей на Собослои.

? @RBLeipzig_EN started off 2022 with a bang, putting FOUR past 1. FSV Mainz 05 ? pic.twitter.com/nsps6jlBQK — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 8, 2022

Второй гол, как показалось, раскрепостил команду Тедеско, и дальше она на кураже добивала соперника. Главной же действующей фигурой оказался Нкунку, на счету которого гол и два ассистентских балла. «Лейпциг» до воскресного матча «Кельна» поднялся на восьмое место, но при этом он на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

В пятницу менхенгладбахская «Боруссия» второй раз в этом сезоне обыграла «Баварию» и стала командой, которая имеет на своем счету рекордные для бундеслиги 27 побед над мюнхенским суперклубом. Так что Гладбах помог возрождению подобия интриги, но об этом не пришлось бы говорить, если бы не безумный по сюжету камбэк старшей «Боруссии», которая после первого тайма без вариантов проигрывала рвавшемуся к четвертой победе подряд «Айнтрахту».

Однако потом случилось чудо, начало которому положил пас Холанна на Торгана Азара. Этот успех вдохновил команду Марко Розе на ударную концовку, по ходу которой за три неполных минуты Беллингем головой замкнул подачу Менье, а Дахуд с линии штрафной уложил мяч под штангу. Невероятно эмоциональная победа может помочь «Боруссии» в будущем, но все же шесть очков отставания от первого места — слишком много, если речь идет о погоне за «Баварией».

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An instant #Bundesliga classic as @BlackYellow come from behind to claim their first league win in Frankfurt since 2013. ? pic.twitter.com/5uAecGG68y — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 8, 2022

Англия: позор «Ньюкасла»

В субботу в Кубке Англии было много любопытного. Например, по ходу игры «Лестера» погас свет, и фанаты организовали подсветку при помощи мобильных телефонов. Лукаку забил первый гол за «Челси» после памятного интервью, а «Барнсли» и «Барроу» устроили безумную перестрелку с решающим голом в овертайме (5:4). Спасибо за такой триллер ФА, которая из-за нового витка пандемии и отмены многих матчей пошла клубам навстречу и ради разгрузки календаря отказалась от переигровок в двух кубковых раундах.

Главной же сенсацией стал вылет «Ньюкасла», у которого никак не начнется настоящая новая эра. Теперь «сороки» ухитрились дома проиграть занимающему 16-е место в третьем дивизионе «Кембриджу», и свой дебют после трансфера из «Атлетико» защитник сборной Англии Триппьер запомнит надолго. Его и так упрекали в том, что свой выбор он сделал в пользу денег, а теперь футболист стал героем мемов. В прошлый раз «Ньюкасл» вылетал из Кубка от выступающего двумя лигами ниже соперника в январе 1958 года.

They've done it!



Third tier Cambridge knock Premier League Newcastle out of the FA Cup ? pic.twitter.com/pY5dox71cJ — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

Турция: клуб Шапи — гроза грандов

«Галатасарай» — «Гиресунспор» — 0:1 (Сулейманов, 11)

Тренируя «Галатасарай», Фатих Терим лишь раз проиграл командам, поднявшимся из второго дивизиона. Однако «Гиресунспор» в этом сезоне — гроза грандов. В ноябре новичок суперлиги в Стамбуле уничтожил оборону действующего чемпиона «Бешикташа» (4:0), а теперь неприятно удивил еще одну команду с приставкой «топ».

Тот факт, что занимающий унизительное для себя десятое место «Галатасарай» переживает не лучшие времена, не умаляет значимости успеха победителей. Героями же вечера стали впервые сыгравший на ноль против этого соперника и сделавший семь сэйвов голкипер Окан Кочук, а также российский нападающий Сулейманов. В преддверии нового года Шапи открыл счет голам в Турции, а теперь принес своей команде победу.