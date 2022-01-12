«Черная метка». Как Радченко и Попов разрывали «Реал» и «Барсу»

В преддверии сегодняшнего класико «Реал» — «Барселона» вспоминаем подвиги бывшего нападающего и экс-полузащитника сборной России в период их выступлений за «Расинг».

Дмитрий Радченко и Дмитрий Попов, выступая в ла лиге в сезоне-1994/95, в течение месяца смогли нокаутировать двух испанских грандов — «Барселону» и «Реал». Вспоминаем, как это было.

«Радченко продавать нельзя — народ не поймет. Давайте после выборов»

11 февраля 1995 года. «Расинг» — «Барселона» — 5:0.

Голы: Торре, 44 (1:0). Сетьен, 52 (2:0). Мерино, 68 (3:0). Радченко, 73 (4:0). Радченко, 89 — с пенальти (5:0).

В феврале 1995 года в испанском чемпионате грянула настоящая сенсация. Идущий на 17-м месте «Расинг» разнес «Барселону» Йохана Кройфа. В составе сине-гранатовых с первых минут на поле вышли Гвардиола, Хаджи, Стоичков, Корнеев.

Героем встречи стал россиянин Дмитрий Радченко.

В конце первого тайма экс-спартаковец разрезающим пасом вывел Торре один на один с голкипером каталонцев Бускетсом — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма другой российский легионер — Дмитрий Попов — сделал голевую передачу с левого фланга. Удар головой, нанесенный старейшим игроком «Расинга» 36-летним Кике Сетьеном, был точен — 2:0.

На 62-й минуте «Барса» осталась вдесятером — за грубый фол был удален Феррер. Сантандерцы четко реализовали численное преимущество. Именно Радченко разогнал третью голевую атаку (красивую трехходовку), а вскоре отличился и сам, воспользовавшись грубейшей ошибкой Бускетса. Голкипер гостей на выходе пролетел мимо мяча, и россиянин поразил пустые ворота — 4:0.

Наконец, на 88-й минуте Радченко вышел один на один с Бускетсом, финтом убрал мяч вправо от вратаря, и тот свалил форварда на землю. Пенальти и красная карточка. Пострадавший привел приговор в исполнение, оформив дубль, — 5:0.

Через несколько дней после триумфа Дмитрий дал интервью «СЭ».

— А ведь мы с женой тут одно время уже на чемоданах сидели, — признался Радченко.

— ?

— Продавать меня «Расинг» собирался. Сначала было собрался в Англию — там мной интересовался «Саутгемптон», потом всплыла Италия, но конкретных клубов не называлось. А самым реальным мой отъезд из Сантандера стал, когда за мной приехали представители «Севильи». Это произошло после того, как «Расинг» выиграл в Севилье — 3:1, а я забил два гола. Андалусийцы планировали продать в «Баварию» хорвата Давора Шукера, а на его место взять нападающего-легионера. За мой переход «Севилья» предлагала 4 миллиона долларов.

— Для среднего клуба — сумасшедшие деньги!

— Это для среднего, а для «Расинга» вообще фантастические! Поэтому понятно было желание моего клуба получить такой куш. Но тут в дело вмешалась политика. В Кантабрии, это испанская провинция, где расположен Сантандер, сейчас происходит смена правительства, и кандидаты на высшие посты вдруг заговорили — Радченко продавать никак нельзя, так как народ этого не поймет. Давайте отложим продажу до конца сезона, когда выборы пройдут.

«В тот день не было для меня ненавистнее человека!»

12 марта 1995 года. «Расинг» — «Реал» — 3:1

Голы: Саморано, 35 (0:1). Радченко, 52 (1:1). Торре, 64 (2:1). Попов, 80 (3:1)

Лидер испанского чемпионата потерпел поражение впервые за 15 туров. Наибольший вклад в успех «Расинга» внесли экс-спартаковцы Попов и Радченко, забив по голу и отдав по результативной передаче.

Для них огорчать «Королевский клуб» стало хорошей традицией. Оба приложили руку к сенсационной победе красно-белых над «Реалом» в четвертьфинале Кубка чемпионов (3:1) в 1991 году.

«Расинг» пропустил первым. На 35-й минуте Саморано после прострела Лаудрупа лихо разобрался с двумя защитниками в чужой штрафной и поразил дальний угол. Однако на 52-й минуте Радченко после навеса Сетьена перевисел в воздухе защитника и головой вколотил мяч в сетку ворот Буйо.

Через 8 минут хозяева вышли вперед. Попов выкатил идеальный пас под удар Торре — 2:1. Третий гол «Расинга» соорудили россияне — в спартаковском стиле. Сыграв в «стенку» с Радченко, Попов с довольно острого угла с левой ноги мощно «выстрелил» впритирку со штангой — 3:1.

Газета ABC тогда включила Попова в символическую сборную тура.

— Голов за карьеру вы забили не так много. Есть среди них особенные? — спросил будущего спортивного директора «Спартака» корреспондент «СЭ» в 2005 году.

— Да. В первую очередь памятен гол «Овьедо» в последнем туре испанского чемпионата. Если бы не он, «Расинг» вылетел бы из примеры. Ну а самым красивым получился гол мадридскому «Реалу». Мы с Радченко с помощью истинно спартаковской «стеночки» на высокой скорости обыграли всю оборону «Королевского клуба», в результате чего я без помех сильно пробил по воротам.

— В Испании сдружился с парнем, который стал крестным моей младшей дочери, — вспоминал Радченко в интервью «СЭ» в 2008 году. — Просто помешан на «Реале», не пропускает выездных матчей клуба ни в чемпионате, ни в еврокубках. «Представляешь, я сидел на «Сантьяго Бернабеу» в 91-м, когда «Спартак» победил «Реал» 3:1, а ты забил два гола, — рассказывал он. — И не было для меня в тот день ненавистнее человека! Какими же словами поносил! Кто бы мог подумать, что годы спустя буду крестным твоей дочери?!»

Ведь я только на «Бернабеу» положил три — два за «Спартак», один за «Расинг». Потом за «Депортиво» в Ла-Корунье забивал. Меня в Мадриде даже Черной Меткой прозвали — за бесконечные голы в ворота «Реала». Да, это была «моя» команда... У меня, кстати, с игровых времен всего две футболки сохранилось. Та, спартаковская, в которой побеждали «Реал», и майка сборной с чемпионата мира-94, — я в ней Камеруну гол забил.