Захаряна приберегли ради Кубка. Он вышел в концовке и помог «Сосьедаду» победить
«Реал Сосьедад» оказался жертвой собственных успехов. Из-за прекрасных результатов баскской команды в Кубке Испании уплотнился ее календарь: субботний матч с «Сельтой» оказался для нее уже пятым в году, причем в ближайший вторник состоится шестой — с тем же соперником, на том же стадионе, но в другом турнире. А именно в четвертьфинале Кубка.
В субботу же «Реал Сосьедад» приехал на очередной матч чемпионата. Соперник серьезный: «Сельта» хоть и борется за выживание в этом сезоне, но в первом круге вырвала в гостях у басков ничью. Да и может ли быть несерьезной команда самого Рафаэля Бенитеса?
Но главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль решил, что лучше устроить ротацию. Логика в этом была: предыдущая игра состоялась в среду, следующая — во вторник, команда истощена и требует передышки. Да, немного странно выставлять полуторный состав в чемпионате, а не в Кубке, но таков уж календарь. Тренерский штаб пошел на риск: в запасе остались многие лидеры, включая Оярсабаля, Мерино и Захаряна. Зато в основе появились те, кого в ней сложно представить: Пачеко, Оласагасти, Магунаселайя и Арамбуру
Альгуасиль еще и пошел на эксперименты: «Сосьедад» при нем почти всегда играет в четыре защитника, но в субботу он выбрал схему 3-5-2. Рискованный ход во всех отношениях, однако он запутал «Сельту»: Бенитес явно не был готов к столь резким переменам у соперника, поэтому стартовый план провалился. Уже на 11-й минуте «Сосьедад» открыл счет во многом благодаря тому, что в центре поля у него было численное преимущество — Браис Мендес прямо из хозяйской опорной зоны поразил нижний угол.
«Сельта» тоже остро отвечала и вполне могла забить. А мы, смотря на это, задумывались о том, как в такую игру может войти Захарян. Матч проходил в плотной и даже грубой борьбе (основной защитник «Сосьедада» Муньос в конце первого тайма серьезно повредил колено и покинул поле на носилках), так что Арсену пришлось бы участвовать в бойне.
К тому же, схема 3-5-2 сильно ограничивала выбор позиции для российского полузащитника. В 4-3-3 он может сыграть на любом из флангов и в центре поля, а здесь Захаряну не оказалось места ни на краях (он же не латераль), ни впереди (и не форвард). Опорником Арсена тоже назвать нельзя, так что вариантов для него оставалось два — там, где располагаются «восьмерки». Но одна из них, Браис Мендес, проводил блистательный матч, так что единственная опция для Захаряна заключалась в замене Туррьентеса.
Так и произошло, но только на 78-й минуте, когда «Сосьедад» уже окончательно перешел в энергосберегающий режим и охранял минимальную победу. Арсена отправили на правый полуфланг, где до этого как раз играл Мендес — он после выхода Захаряна ушел налево.
Что успел хавбек сборной России? Мало что. Первым делом сфолил в центре поля, несколько раз пытался идти в обводку, однажды успешно отобрал мяч, пару передач отдал не туда. Статистика, конечно, так себе, но что еще мог сделать футболист за четверть часа в столь сложной игре? Главное было — не навредить. В итоге «Сосьедад» добился победы, так что задача выполнена. А полностью проявить себя в матче с «Сельтой» Захарян еще успеет — нет сомнений, что вторничную игру на Кубок Арсен начнет с первых минут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|8
|4
|32-21
|35
|
7
|Валенсия
|21
|9
|5
|7
|27-24
|32
|
8
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
9
|Лас-Пальмас
|21
|9
|4
|8
|21-17
|31
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|20
|5
|8
|7
|18-26
|23
|
12
|Алавес
|21
|6
|5
|10
|19-27
|23
|
13
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
14
|Вильярреал
|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|0 : 1
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|- : -
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3