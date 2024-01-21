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Захаряна приберегли ради Кубка. Он вышел в концовке и помог «Сосьедаду» победить

Гоша Чернов
Корреспондент
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Радость футболистов «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
В игре с «Сельтой» российского хавбека выпустили на 78-й минуте.
Испания. Ла Лига. 21-й тур
20 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:1
Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» оказался жертвой собственных успехов. Из-за прекрасных результатов баскской команды в Кубке Испании уплотнился ее календарь: субботний матч с «Сельтой» оказался для нее уже пятым в году, причем в ближайший вторник состоится шестой — с тем же соперником, на том же стадионе, но в другом турнире. А именно в четвертьфинале Кубка.

В субботу же «Реал Сосьедад» приехал на очередной матч чемпионата. Соперник серьезный: «Сельта» хоть и борется за выживание в этом сезоне, но в первом круге вырвала в гостях у басков ничью. Да и может ли быть несерьезной команда самого Рафаэля Бенитеса?

Но главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль решил, что лучше устроить ротацию. Логика в этом была: предыдущая игра состоялась в среду, следующая — во вторник, команда истощена и требует передышки. Да, немного странно выставлять полуторный состав в чемпионате, а не в Кубке, но таков уж календарь. Тренерский штаб пошел на риск: в запасе остались многие лидеры, включая Оярсабаля, Мерино и Захаряна. Зато в основе появились те, кого в ней сложно представить: Пачеко, Оласагасти, Магунаселайя и Арамбуру

Альгуасиль еще и пошел на эксперименты: «Сосьедад» при нем почти всегда играет в четыре защитника, но в субботу он выбрал схему 3-5-2. Рискованный ход во всех отношениях, однако он запутал «Сельту»: Бенитес явно не был готов к столь резким переменам у соперника, поэтому стартовый план провалился. Уже на 11-й минуте «Сосьедад» открыл счет во многом благодаря тому, что в центре поля у него было численное преимущество — Браис Мендес прямо из хозяйской опорной зоны поразил нижний угол.

«Сельта» тоже остро отвечала и вполне могла забить. А мы, смотря на это, задумывались о том, как в такую игру может войти Захарян. Матч проходил в плотной и даже грубой борьбе (основной защитник «Сосьедада» Муньос в конце первого тайма серьезно повредил колено и покинул поле на носилках), так что Арсену пришлось бы участвовать в бойне.

К тому же, схема 3-5-2 сильно ограничивала выбор позиции для российского полузащитника. В 4-3-3 он может сыграть на любом из флангов и в центре поля, а здесь Захаряну не оказалось места ни на краях (он же не латераль), ни впереди (и не форвард). Опорником Арсена тоже назвать нельзя, так что вариантов для него оставалось два — там, где располагаются «восьмерки». Но одна из них, Браис Мендес, проводил блистательный матч, так что единственная опция для Захаряна заключалась в замене Туррьентеса.

Так и произошло, но только на 78-й минуте, когда «Сосьедад» уже окончательно перешел в энергосберегающий режим и охранял минимальную победу. Арсена отправили на правый полуфланг, где до этого как раз играл Мендес — он после выхода Захаряна ушел налево.

Что успел хавбек сборной России? Мало что. Первым делом сфолил в центре поля, несколько раз пытался идти в обводку, однажды успешно отобрал мяч, пару передач отдал не туда. Статистика, конечно, так себе, но что еще мог сделать футболист за четверть часа в столь сложной игре? Главное было — не навредить. В итоге «Сосьедад» добился победы, так что задача выполнена. А полностью проявить себя в матче с «Сельтой» Захарян еще успеет — нет сомнений, что вторничную игру на Кубок Арсен начнет с первых минут.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 - : -
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
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Реал

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Атлетико

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Борха Майораль

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 12
П
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 6
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Тони Кроос

Реал

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 5
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Реал

 12 2 1
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Хетафе

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