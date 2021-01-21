«Реал» опозорен. Будущее Зидана под сомнением

Рассказываем, каков бюджет победителей «Королевского клуба», сколько лет их вратарю, и как отреагировали испанские СМИ.

Фиаско номер пять

Совсем недавно все смеялись над вылетевшей из Кубка Германии «Баварией», хотя в сравнении с «Реалом» мюнхенцы на так уж и сильно опозорились. Все-таки их соперником был один из лидеров второй бундеслиги, а мадридцы проиграли представителю сегунды В. Это третий по статусу дивизион испанского футбола, и когда «Алькояно» отыгрался в концовке основного времени, выяснилось, что никогда прежде соперники такого ранга не заставляли «Реал» играть дополнительные полчаса.

Но, строго говоря, «Алькояно» стал далеко не первым представителем третьей лиги, который выбил «Реал» из кубкового турнира. Предыдущая осечка датируется декабрем 2015 года, только то поражение мадридцы потерпели не на поле, а в кабинетах. Де-факто «Кадис» был обыгран со счетом 3:1, однако открывший счет Денис Черышев не имел права выходить на поле, так как заработал дисквалификацию во время аренды в «Вильярреале».

Тогда сливочным присудили поражение. Непосредственно же в игре предыдущее громкое фиаско случилось в розыгрыше-2009/10, когда в историю вошел «Альколькорн». Ранее же мадридцев позорили «Толедо» (2000/01) и «Реал Унион» (2008/09).

70 лет спустя

«Алькояно», к слову, «Реал» уже обыгрывал — 4 февраля 1951 года. Тогда основанная в 1929-м команда из города Алькой с населением около 60 тысяч человек, которых можно спокойно разместить на «Сантьяго Бернабеу», вылетела из примеры. Это был последний из четырех сезонов в высшем футбольном обществе. Один из самых известных воспитанников клуба — играющий за «Гранаду» 38-летний нападающий Хорхе Молина.

Сейчас «Алькояно» идет в своем турнире на четвертом месте, и согласно оценкам transfermarkt суммарная стоимость его состава составляет 2,8 миллиона евро. На 200 тысяч меньше, чем у дебютировавшего в воротах «Реала» украинского голкипера Лунина. Суммарная же стоимость футболистов мадридского клуба — 782 миллиона.

Если смотреть по персоналиям, то в «Алькояно» максимальная цена одного футболиста — 250 тысяч. Такие цифры фигурируют в профиле сыгравшего в среду 30-летнего защитника Хордана Санчеса.

??? Seguimos haciendo historia pic.twitter.com/0sH4jFRgS2 — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) January 20, 2021

Бюджет — 700 тысяч евро

— Позор? Это футбол, это очень сложно, потому что мы играем против команды из сегунды Б, и мы должны побеждать, но этого не произошло. И это не позор, такое бывает. Это вещи, которые случаются в футбольной карьере. Мы не собираемся сходить с ума. Чья это ответственность? Я, как всегда, собираюсь взять это на себя. Мои позиции? Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, — заявил после матча Зинедин Зидан.

А президент «Алькояно» Антонио Хустичиа пошутил: «Премии не было. Этого никто не ожидал. Это заряд энергии для команды и для всего города. У нас бюджет чуть более 700 тысяч евро». Хотя потом была еще одна шутка про квартиру на берегу моря, которую может попросить удостоившийся персональной похвалы Зидана и выдавший великолепную игру 41-летний голкипер Хосе Хуан.

10 — No other goalkeeper has made more saves than Alcoyano's Jos? Juan Figueras ?? in a game against Real Madrid this season in all competitions (10). Titan. pic.twitter.com/1AJCELv6r1 — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2021

Унылая история Зидана

Испанские СМИ отреагировали на фиаско «Реала» ожидаемо жестко.

«Такие события, как в среду, не должны происходить с «Реалом», — констатирует Marca.. — Команда Зинедина Зидана , которая выиграла три подряд Лиги чемпионов и два титула ла Лиги, выглядит хуже, чем когда-либо прежде. Ее выступление в Алькояно было последним разочарованием, но хуже, чем все остальные.

Тренер внес много изменений, но те, кто должен был тянуть команду вперед, а именно Винисиус Жуниор, Иско и Вальверде, сделали недостаточно. Одриосола и Мариано Диас остались незаметными, а известные игроки оставались на скамейке запасных до позднего вечера. Это было досадное поражение, в результате которого сливочные оказались в глубоком кризисе, а позиция Зидана сейчас под угрозой как никогда".

«Мадрид написал одну из самых неприятных страниц в своей истории, — говорится в материале AS. — «Алькояно» обнаружил и использовал каждую слабость команды, дрейфующей по течению, у которой больше нет даже запасных, готовых сражаться за себя. Зидан смертельно повредил состав, который потерял всякий голод и гордость за футболку. «Алькояно» вошел в историю, отдавая дань своему девизу. Их боевой дух был чистым золотом и, играя с командой ниже рангом, Мадрид уезжает с позорным лицом. Пусть закончится 2021 год. Удача Зидана закончилась навсегда».

Еще одна заметка в AS озаглавлена «Унылая история Зидана продолжается»: «Зидан никогда не выигрывал Кубок Испании в качестве игрока или тренера «Реала». Ранее он называл поражение «Леганесу» в четвертьфинале Кубка Испании-2017/18 худшим матчем за всю его историю. Сегодняшний вечер будет для французского тренера еще более болезненным».