«Легенда, спасибо еще раз за все!» Реакция болельщиков «Реала» на второй уход Зидана из клуба

Болельщики «Реала» отреагировали в соцсетях на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

Зидан ушел из клуба в качестве тренера во второй раз. Он возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл с командой три Лиги чемпионов подряд, после чего покинул «сливочных». В марте 2019 года француз вернулся в «Королевский клуб», с которым стал чемпионом Испании в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне «Реал» под его руководством занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

Cruyffstyle1: «Не верю. Это конец эры Зидана».

Aschichau34: «Зидан возьмет паузу, будет ждать, пока ему позвонят из сборной Франции».

PacarnyaAsensio: «Спасибо, Зидан! Спасибо еще раз за все, легенда! Пусть в этом году мы ничего не выиграли, но заняли второе место в чемпионате и дошли до полуфинала Лиги чемпионов без крупных трансферов и потерями из-за травм».

JesusRM 20 : «Я опустошен. Прощаться с Зиданом во второй раз еще сложнее, чем в первый. Возможно, это потому, что я уже видел, что такое «Реал» после Зидана. Кто бы ни пришел после него, от него будут требовать делать то, что может делать только Зинедин. Возможно, он не лучший тактик, но в нем есть что-то, что отличает его от всех остальных».

AndrewBoyrm: «Ни один тренер не сможет создать такую же атмосферу в раздевалке, как Зидан. То, как его уважают футболисты, очень недооценивают».

Mgs_kemoo98: «Только не снова!»

RoloRM_: «Мое сердце разбито, я опустошен, разбит, расстроен, несчастлив, уничтожен».

Madrid_Ghuman: «Лайк, если считаете это решение неправильным».

EduFleje: «Спасибо за все, Зинедин! Ты — это история, и как игрок, и как тренер. Мы всегда будем помнить 3 победы в Лиге чемпионов подряд, две победы в чемпионате, удачные выступления в других турнирах».

Raul16cobo: «Спасибо и прощай. В этот раз не возвращайся».