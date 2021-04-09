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Зидан выразил надежду, что Рамос не покинет «Реал» этим летом

17:33
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном уходе капитана команды Серхио Рамоса из команды.

«Надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале», — приводит слова Зидана Marca.

Сообщалось, что «Реал» не хочет отпускать 35-летнего Рамоса этим летом, однако о новом контракте стороны пока не могут договориться. Соглашение испанца с командой рассчитано до лета 2021 года.

Завтра, 10 апреля, состоится матч «Реал» — «Барселона» на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com

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