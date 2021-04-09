Зидан выразил надежду, что Рамос не покинет «Реал» этим летом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном уходе капитана команды Серхио Рамоса из команды.
«Надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале», — приводит слова Зидана Marca.
Сообщалось, что «Реал» не хочет отпускать 35-летнего Рамоса этим летом, однако о новом контракте стороны пока не могут договориться. Соглашение испанца с командой рассчитано до лета 2021 года.
Завтра, 10 апреля, состоится матч «Реал» — «Барселона» на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00. Встречу покажет РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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