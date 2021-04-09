Зидан может покинуть «Реал» этим летом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб по окончании сезона, сообщает telemadrid.es.
По данным источника, французский специалист думает о том, что может уйти из «Реала» этим летом. Контракт Зидана со сливочными рассчитан до лета 2022 года. Однако на вопрос журналистов о своем будущем в «Реале» француз отвечает неоднозначно.
После 29 туров ла лиги «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице. Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с «Барселоной». Начало — в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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