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Зидан может покинуть «Реал» этим летом

17:20
Зинедин Зидан. Фото ФК «Реал»
Зинедин Зидан. Фото ФК «Реал»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб по окончании сезона, сообщает telemadrid.es.

По данным источника, французский специалист думает о том, что может уйти из «Реала» этим летом. Контракт Зидана со сливочными рассчитан до лета 2022 года. Однако на вопрос журналистов о своем будущем в «Реале» француз отвечает неоднозначно.

После 29 туров ла лиги «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице. Завтра, 10 апреля, мадридский клуб сыграет с «Барселоной». Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.telemadrid.es/

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