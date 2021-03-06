Зидан: «В дерби фаворитов нет»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
«В дерби фаворитов нет. Здорово принимать участие в такой игре. Фанаты хотят увидеть этот матч.
То, что происходило до этого матча, значения не имеет. Мы намерены провести хорошую игру — вот и все. Я не знаю, что случится, но нам надо сыграть очень хорошо, ведь нам противостоит отличный соперник, лидирующий в таблице.
Эта игра — словно финал для нас, но то же можно сказать про любую другую. Мы всегда стремимся к победе.
Мы хорошо подготовились к дерби", — сказал Зидан в интервью Marca.
Встреча «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало — 18.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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