Зидан: «В дерби фаворитов нет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

«В дерби фаворитов нет. Здорово принимать участие в такой игре. Фанаты хотят увидеть этот матч.

То, что происходило до этого матча, значения не имеет. Мы намерены провести хорошую игру — вот и все. Я не знаю, что случится, но нам надо сыграть очень хорошо, ведь нам противостоит отличный соперник, лидирующий в таблице.

Эта игра — словно финал для нас, но то же можно сказать про любую другую. Мы всегда стремимся к победе.

Мы хорошо подготовились к дерби", — сказал Зидан в интервью Marca.

Встреча «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало — 18.15 (мск).