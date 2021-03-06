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Вратарь «Эйбара» не реализовал пенальти

22:55
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Вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович не забил пенальти в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1).

29-летний серб стал вторым голкипером, который не реализовал пенальти в примере в 21-м веке. В мае 2004 года вратарь «Вальядолида» Альбано Биссарри не забил пенальти в игре с «Реал Сосьедад».

Дмитрович пробил уже второй пенальти в этом сезоне. Во встрече с «Атлетико» (1:2) в 19-м туре чемпионата Испании Дмитрович забил первый мяч в карьере.

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