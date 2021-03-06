Вратарь «Эйбара» не реализовал пенальти
Вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович не забил пенальти в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1).
29-летний серб стал вторым голкипером, который не реализовал пенальти в примере в 21-м веке. В мае 2004 года вратарь «Вальядолида» Альбано Биссарри не забил пенальти в игре с «Реал Сосьедад».
1 — Marko Dmitrovi? ?? is the second goalkeeper to miss a penalty in LaLiga in the 21st century, after Albano Bizarri ?? for Real Valladolid against Real Sociedad in May 2004. Conan. pic.twitter.com/UVEoaJJFUW— OptaJose (@OptaJose) March 6, 2021
Дмитрович пробил уже второй пенальти в этом сезоне. Во встрече с «Атлетико» (1:2) в 19-м туре чемпионата Испании Дмитрович забил первый мяч в карьере.
Методология
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