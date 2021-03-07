Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» одержала победу в матче с «Осасуной»

00:51
Илайш Мориба. Фото ФК «Барселона».
Илайш Мориба. Фото ФК «Барселона».
Теги:

«Барселона» победила «Осасуну» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Жорди Альба и Илайш Мориба. «Барса» набрала 56 очков и занимает второе место. У лидирующего «Атлетико» на два очка больше при двух матчах в запасе. «Матрасникам» 7 марта предстоит дерби с «Реалом». У «Осасуны» 28 очков и 13-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

26-й тур

«Осасуна» — «Барселона» — 0:2 (0:1)

Голы: Жорди Альба, 30 (0:1). Мориба, 83 (0:2).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Ойер, 87), Р.Гарсия (Лопес, 71), Торро (Гальего, 87), Монкайола, Кальери (Будимир, 70), Барха (Хони, 62).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба (Фирпо, 87), Юмтити (Дембеле, 46), Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс (Мориба, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Педри (Пуч, 87).

Предупреждения: Юмтити, 26. Фирпо, 88.

Судья: Куадра Фернандес.

6 марта. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Осасуна — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир