«Барселона» одержала победу в матче с «Осасуной»
«Барселона» победила «Осасуну» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Голы забивали Жорди Альба и Илайш Мориба. «Барса» набрала 56 очков и занимает второе место. У лидирующего «Атлетико» на два очка больше при двух матчах в запасе. «Матрасникам» 7 марта предстоит дерби с «Реалом». У «Осасуны» 28 очков и 13-е место.
Чемпионат Испании. Ла лига
26-й тур
«Осасуна» — «Барселона» — 0:2 (0:1)
Голы: Жорди Альба, 30 (0:1). Мориба, 83 (0:2).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Торрес (Ойер, 87), Р.Гарсия (Лопес, 71), Торро (Гальего, 87), Монкайола, Кальери (Будимир, 70), Барха (Хони, 62).
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба (Фирпо, 87), Юмтити (Дембеле, 46), Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс (Мориба, 67), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Педри (Пуч, 87).
Предупреждения: Юмтити, 26. Фирпо, 88.
Судья: Куадра Фернандес.
6 марта. Памплона. Стадион «Эль Садар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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