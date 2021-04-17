Зидан считает, что ему повезло стать тренером «Реала»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу своей дальнейшей работы в клубе.
«Никто не знает, что будет дальше. Можно заключить контракт на 4-5 лет и быть уволенным завтра. Я не заглядываю в будущее, не говорю о нем, даже когда рассуждают, что меня нужно убрать.
Это правда, что мне очень повезло быть тренером «Реала», но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший. Главное — вкладывать страсть в свое дело. Игроки важнее всего. Разговоров ходит много, я бы хотел говорить о футболе, а не об этих вещах", — цитирует Зидана Marca.
Зидан был тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. За это время клуб победил в Лиге чемпионов три раза подряд. В марте 2019 он вернулся на должность тренера «сливочных».
В текущем сезоне команда под его руководством идет на втором месте в чемпионате Италии с 67 очками. От идущего на первом месте «Атлетико» они отстают на одно очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю