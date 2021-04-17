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Зидан считает, что ему повезло стать тренером «Реала»

15:30
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу своей дальнейшей работы в клубе.

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«Никто не знает, что будет дальше. Можно заключить контракт на 4-5 лет и быть уволенным завтра. Я не заглядываю в будущее, не говорю о нем, даже когда рассуждают, что меня нужно убрать.

Это правда, что мне очень повезло быть тренером «Реала», но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший. Главное — вкладывать страсть в свое дело. Игроки важнее всего. Разговоров ходит много, я бы хотел говорить о футболе, а не об этих вещах", — цитирует Зидана Marca.

Зидан был тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. За это время клуб победил в Лиге чемпионов три раза подряд. В марте 2019 он вернулся на должность тренера «сливочных».

В текущем сезоне команда под его руководством идет на втором месте в чемпионате Италии с 67 очками. От идущего на первом месте «Атлетико» они отстают на одно очко.

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