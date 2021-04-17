Бывший игрок «Барселоны» рассказал, ради чего Месси может остаться в клубе
Бывший полузащитник «Барселоны» Гаиска Мендьета поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси.
«Я сам был игроком, поэтому могу сказать, чего хотят футболисты. Мы хотим чувствовать себя конкурентоспособными и выигрывать трофеи. Думаю, это то, чего хочет сам Месси.
Конечно, вопрос контракта и семейные обстоятельства важны. Но я думаю, что он хочет выигрывать трофеи. Если он увидит, что «Барселона» может побеждать и бороться за них, то он обязательно останется. Если нет, то он уйдет.
Я, как и многие болельщики этой команды, надеюсь, что Месси останется в Испании. Уверен, что остальные хотели бы, чтобы он проверил себя в другом чемпионате. Но я романтик. Надеюсь, что он всю свою карьеру проведет в одном клубе, особенно в наши дни, когда футболисты так часто меняют команды. Я думаю, это было бы потрясающе для него и «Барселоны», — приводит слова Мендьеты Goal.com.
В текущем сезоне 33-летний аргентинец провел 28 матчей в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач. «Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего на первом «Атлетико» на 2 очка.
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