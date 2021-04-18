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«Барселона» разгромила «Атлетик» и завоевала Кубок Испании

00:22
17 апреля. «Атлетик» — «Барселона» — 0:4. Месси оформил дубль. Фото Reuters
17 апреля. «Атлетик» — «Барселона» — 0:4. Месси оформил дубль. Фото Reuters
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«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла «Атлетик» со счетом 4:0.

Дубль оформил Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

Каталонский клуб завоевал Кубок Испании в 31-й раз в своей истории. Для Кумана это первый трофей в качестве главного тренера «Барселоны».

«Атлетик» проиграл во втором финале за две недели — 3 апреля баскский клуб уступил «Реал Сосьедаду» в финале Кубка Испании-2020, который перенесли на год из-за пандемии.

Кубок Испании

Финал

«Атлетик» — «Барселона» — 0:4 (0:0)

Голы: Гризманн, 60 (0:1). де Йонг, 63 (0:2). Месси, 68 (0:3). Месси, 72 (0:4).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Альварес (Берчиче, 67), Рауль Гарсия, Лопес (Нуньес, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Лекуэ, 46), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 67), Беренгер (Весга, 54).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Брэйтуэйт, 87), Дест (Сержи Роберто, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Дембеле, 88), Педри (Мориба, 81).

Предупреждения: Дани Гарсия, 39. Берчиче, 90.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

17 апреля. Севилья. Стадион «Олимпийский».

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