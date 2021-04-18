«Барселона» разгромила «Атлетик» и завоевала Кубок Испании
«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла «Атлетик» со счетом 4:0.
Дубль оформил Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг.
Каталонский клуб завоевал Кубок Испании в 31-й раз в своей истории. Для Кумана это первый трофей в качестве главного тренера «Барселоны».
«Атлетик» проиграл во втором финале за две недели — 3 апреля баскский клуб уступил «Реал Сосьедаду» в финале Кубка Испании-2020, который перенесли на год из-за пандемии.
Кубок Испании
Финал
«Атлетик» — «Барселона» — 0:4 (0:0)
Голы: Гризманн, 60 (0:1). де Йонг, 63 (0:2). Месси, 68 (0:3). Месси, 72 (0:4).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Альварес (Берчиче, 67), Рауль Гарсия, Лопес (Нуньес, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Лекуэ, 46), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 67), Беренгер (Весга, 54).
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Брэйтуэйт, 87), Дест (Сержи Роберто, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Дембеле, 88), Педри (Мориба, 81).
Предупреждения: Дани Гарсия, 39. Берчиче, 90.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
17 апреля. Севилья. Стадион «Олимпийский».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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