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Сегодня, 21:53

Жоау Феликс решил покинуть «Атлетико» в январе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Жоау Феликс решил уйти из «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, 23-летний игрок попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему команду. «Бавария», которая уже интересовалась форвардом летом, кажется потенциальным кандидатом на приобретение.

«ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» также являются претендентами на подписание Феликса.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.

Источник: Marca
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
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Барселона

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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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Кадис

 7 2 0
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Осасуна

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