Врач «Атлетико» будет лечить папу римского Франциска от артрита колена

Врач «Атлетико» Хосе Мари Вильялон будет лечить папу римского Франциска от артрита колена, сообщает CNN со ссылкой на COPE.

Вильялон — специалист в области ортопедической хирургии и травматологии и отправился в Ватикан в составе группы врачей.

Отмечается, что глава Католической церкви, который является поклонником аргентинского футбола узнав, что Вильялон работает в «Атлетико», выразил свою поддержку мадридцам и, в частности, Анхелю Корреа.

«Он очень любит его. Папа — болельщик «Сан-Лоренсо» (Корреа является воспитанником клуба. — Прим. «СЭ»), а поскольку он является капелланом команды, он проводил конфирмацию Корреа (обряд приема в церковную общину подростко. — Прим. «СЭ»), так что у них взаимная забота друг о друге.

Я надеюсь вернуться, потому что первый визит был просто консультацией», — добавил Вильялон.

В этом сезоне «Атлетико» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на 5-м месте.