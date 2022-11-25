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Сегодня, 13:50

Врач «Атлетико» будет лечить папу римского Франциска от артрита колена

Руслан Минаев
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Папа римский Франциск.
Фото Getty Images

Врач «Атлетико» Хосе Мари Вильялон будет лечить папу римского Франциска от артрита колена, сообщает CNN со ссылкой на COPE.

Вильялон — специалист в области ортопедической хирургии и травматологии и отправился в Ватикан в составе группы врачей.

Отмечается, что глава Католической церкви, который является поклонником аргентинского футбола узнав, что Вильялон работает в «Атлетико», выразил свою поддержку мадридцам и, в частности, Анхелю Корреа.

«Он очень любит его. Папа — болельщик «Сан-Лоренсо» (Корреа является воспитанником клуба. — Прим. «СЭ»), а поскольку он является капелланом команды, он проводил конфирмацию Корреа (обряд приема в церковную общину подростко. — Прим. «СЭ»), так что у них взаимная забота друг о друге.

Я надеюсь вернуться, потому что первый визит был просто консультацией», — добавил Вильялон.

В этом сезоне «Атлетико» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на 5-м месте.

Источник: https://edition.cnn.com/2022/11/24/football/pope-francis-knee-injury-atletico-madrid-spt-intl/index.html
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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Барселона

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Борха Иглесиас

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П
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Барселона

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Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

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И К Ж
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