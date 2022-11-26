Депай признался, что пока не думает о своем будущем в «Барселоне»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал, покинет ли «Барселону» этой зимой.

«Сейчас все мои мысли о чемпионате мира. Если что-то в моей карьере изменится, то это произойдет после окончания турнира», — цитирует футболиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Депая за 5 миллионов евро.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.