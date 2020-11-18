Жоау Феликс не хочет покидать «Атлетико», несмотря на интерес «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не намерен уходить из команды, сообщает Record.

По информации источника, «ПСЖ» готов заплатить за 21-летнего португальца крупную сумму, однако футболист чувствует себя комфортно в Мадриде и не думает о смене обстановки.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 10 матчей за «Атлетико», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.