Лапорта — о деле Негрейры: «Все закончится приговором, который оправдает «Барсу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал то, что его обвинили во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Они не смогут ничего доказать, потому что это неправда. Судьям не платили. Все закончится приговором, который оправдает «Барсу». Мы спокойны. Обвинения в мой адрес? Посмотрим, дойдет ли дело до суда, поскольку оно находится на стадии предварительного следствия. Я юрист и вижу, что это не может быть успешным», — приводит слова Лапорты

Mundo Deportivo.

Также президент «Барселоны» высказался о том, что вначале ему не предъявляли обвинение из-за истекшего срока давности, но потом следствие решило, что срок не истек.

«Зная послужной список судьи, я ожидал этого. У него нет шансов. Это даже противоречит критериям прокуратуры. Следствие должно заниматься расследованием. В столичных кругах всегда существовал социологический мадридизм, который воспользовался «делом Негрейры», чтобы попытаться очернить наш клуб», — сказал Лапорта.

В марте этого года стало известно, что «Барселону» подозревают в коррупции. 28 сентября каталонцам было предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением.

Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.