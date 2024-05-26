Перес — Кроосу: «Тони, ты один из лучших футболистов в истории «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру.

«Реал» навсегда останется домом для Крооса. Тони, ты один из лучших футболистов в нашей истории", — сказал руководитель после матча с «Бетисом».

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».