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Перес — Кроосу: «Тони, ты один из лучших футболистов в истории «Реала»

Виктория Кравченко
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Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру.

«Реал» навсегда останется домом для Крооса. Тони, ты один из лучших футболистов в нашей истории", — сказал руководитель после матча с «Бетисом».

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

Тони Кроос
ФК Реал
Флорентино Перес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
11
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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35 тур
36 тур
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Савио

Савио

Жирона

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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