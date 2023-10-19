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Сегодня, 17:16

«Барселона» может продлить контракт с Феликсом

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Жоау Феликсом может остаться в клубе после завершения срока аренды. Он также отметил, что доволен работой Хави в команде.

«Если Жоау продолжит так играть, то нам придется найти ресурсы, чтобы сохранить его в команде. Цель «Барселоны» — золото в ла лиге и победа в Лиге чемпионов. У Деку прекрасные отношения с Хави. Я очень доволен работой главного тренера, он отлично руководит командой», — цитирует Лапорту Sport.es.

Аренда Фелиша рассчитана до конца нынешнего сезона. За каталонцев португалец провел шесть матчей в ла лиге, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
Жоан Лапорта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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33 тур
34 тур
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38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Атлетико

 5
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Реал Сосьедад

 5
П
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 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

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Атлетик

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Вильярреал

 8 1 3
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