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Сегодня, 13:19

«Барселону» обвинили во взяточничестве, клуб могут исключить из ла лиги и еврокубков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Жоау Феликс.
Фото AFP

«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, сообщает El Debate.

По данным источника, глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес Негрейры преступлением.

Во взяточничестве обвинены сам Негрейра, его сын, а также бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

О том, что «Барселону» подозревают во взяточничестве, стало известно в марте 2023 года — тогда появилась информация о выплатах со стороны клуба в адрес Негрейры. В конце того же месяца в УЕФА объявили о начале расследования ситуации с потенциальным коррупционным скандалом.

В июне 2023 года УЕФА одобрил участие «Барселоны» в Лиге чемпионов-2023/24.

Хосе Мария Энрикес Негрейра. Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

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«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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«Реал» подпишет новый контракт с Камавинга на улучшенных условиях
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

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И К Ж
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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