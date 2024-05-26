Тиагу может вернуться в «Барселону»
Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара может вернуться в «Барселону», сообщает As.
По сведениям источника, 33-летний испанец может стать игроком-помощником Ханси Флика, который близок к тому, чтобы возглавить каталонский клуб. Сам Тиагу покинет «Ливерпуль» этим летом.
Тиагу является воспитанником «Барселоны» и выступал за команду с 2011 по 2013 года.
В сезоне-2023/24 Тиагу провел один матч и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
11
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Савио
Жирона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
Новости