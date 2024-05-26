Тиагу может вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара может вернуться в «Барселону», сообщает As.

По сведениям источника, 33-летний испанец может стать игроком-помощником Ханси Флика, который близок к тому, чтобы возглавить каталонский клуб. Сам Тиагу покинет «Ливерпуль» этим летом.

Тиагу является воспитанником «Барселоны» и выступал за команду с 2011 по 2013 года.

В сезоне-2023/24 Тиагу провел один матч и не отметился результативными действиями.